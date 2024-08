SPEKTAKL ZA PAMĆENJE NA OI! Oko 80.000 ljudi se ZALEDILO tokom 10 nestvarnih sekundi! Pobednika pamte po ŠOKANTNOJ IZJAVI

foto: Kurir

Iznenađujuće je doći "sa strane" u Pariz na Olimpijske igre i videti pune tribine na svakom događaju.

Na primer, arena u kojoj se održavaju džudo takmičenja prima oko 8.000 ljudi je puna od početka Olimpijskih igara. Ozbiljno se prate svi sportovi, a vrhunac, kada je reč o poseti na jednom događaju, sigurno je atletika.

Posebno je u pitanju jedna disciplina, verovatno atraktivnija od ostalih - trka na 100 metara.

Tačno je da nema Juseina Bolta, Tajsona Geja, Asafa Pauela i ostalih koji su činili ove trke legendarnim. Da se nevraćamo na period kada je Karl Luis dominirao...

Nije bilo ni rekordera Francuske, Džimija Vikoa, ni Kristofa Lemetra koji je svojevremeno postao prvi beli trkač koji je bio brži od 10 sekundi.

Ali, sve to nije predstavljao problem da se nacionalni i olimpijski stadion Francuske napuni do poslednjeg mesta.

Oko 80.000 ljudi je u nedelju uveče pratilo završnicu skoka uvis, gde nažalost nismo gledali Angelinu Topić zbog povrede, bacanju kladiva i polufinalne i finalnu trku na 100 metara.

Poslastica je ostavljena za sam kraj, a način na koji je Amerikanac Noa Lajls došao do zlata je neverovatan, gotovo kao sa filma.

Lajls i Jamajčanin Kišan Tompson imali su identično vreme 9:79, dok je Fred Kerli iz Amerike osvojio bronzu sa vremenom 9:81.

Kada je reč o pobedniku, Lajls je, nakon kratkog perioda zbunjenosti, počeo da se raduje jer je video svoje ime iznad Tompsonovog, a to se dogodilo zbog pet hiljaditih delova sekunde. Neverovatno, ali za toliko je Amerikanac ušao u cilj brže od rivala.

Tako je samo upotpunjen spektakl na najvećem stadionu u Francuskoj.

A, što se tiče Noe Lajlsa, možda niste previše upoznati sa njegovom karijerom ili vam to ime uopšte ne zvuči poznato, ali postoji šansa da pamtite njegovu izjavu 'svetski šampioni čega?!', koja je 2023. godine izazvala brojne reakcije širom sveta.

Nakon što je osvojio zlato na Svetskom prvenstvu u Budimpešti na 100 i 200 metara, Lajls je šokirao sve rečima o NBA.

"Svetski šampion čega!? Ujedinjenih Država? Znate šta me najviše boli? Kada gledam finale NBA lige iznad njihovih glava visi natpis 'svetski šampioni'. Svetski šampioni čega? Nemojte pogrešno da me razumete. Ja stvarno volim moju državu. I to ponekad… Ali to nije svet, to nije svet, mi smo svet. Mi ovde imamo svaku državu koja se bori, sportisti nose svoju zastavu da pokažu koga predstavljaju. Nema nikakvih zastava u NBA ligi", pričao je tada Lajls.

