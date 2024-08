EKSKLUZIVNO! Nikola Rađen prvi put sa sinom u javnosti: Otkrio čime će se Aleksej baviti, A OVO JE REKAO O VATERPOLISTIMA NA OI

O povratku naših vaterpolista na Olimpijske igre i ostanku u trci za medalju razgovaram sa nekadašnjim vaterpolo reprezentativcem, osvajaćem bronzane medalje na Igrama u Pekingu 2008. godine, a danas vaterpolo trenerom Nikolom Rađenom.

Slavni vaterpolista je gostovao u emisiji "Puls Srbije", a po prvi put u javnosti je pokazao sina Alekseja, a za sam početak je odgonetnuo čime će se naslednik baviti.

- Došli smo danas u malo jačem sastavu da pričamo o sportu. On je budući sportista, a videćemo koji će to sport biti, sam će da izabere čime će da se bavi. Mama je imala obaveze oko kuće, pa je zamolila da mi dečaci izađemo napolje, pa smo iskoristili priliku da dođemo kod vas u goste. Namerno smo usaglasili stajling, mama nam je u tome pomogla - započeo je Rađen.

Rađen je komentarisao učešće naših vaterpolista na OI u Parizu:

- Mislim da kontinuitet medalja, koji postoji otkad smo prvi put nastupali kao Srbija, je postala obaveza. Naciju smo navikli na redovno osvajanje medalja, a pogotovo na OI. Dakle, bronza u Pekingu, bronza u Londonu, zlato Rio i Tokio, a sada polufinale u Parizu. Šampionski niz koji je impresivan, iako su momci započeli grupu malo slabije, par poraza u grupi jeste bilo neprijatno iznenađenje, prevashodno od Australije, ali su momci u najbitnijem meču savladali Grčku i plasirali se u polufinale. Tako da, ipak smo pokazali šampionski karakter i šampionsko vaspitanje, ipak nije slučajno da mi imamo dobar vaterpolo u Srbiji.

Potom se osvrnuo na ulaganja od strane ministarstva u vaterpolo:

- Mislim da država i ministarstvo ulažu veliki novac u vaterpolo savez, ali i generalno u sport. To što fali sredstava u klubovima je već individualna stvar. Sistem jeste pogrešan, ali u mlađim kategorijama, jer malo kuburimo u tom uzrastu. Pogledajte reprezentaciju do 16 godina, koja nije ušla u osam najboljih na svetu, što je presedan za srpski vaterpolo, mislim da je to jako veliki problem, s obzirom na to da su to momci koji bi trebalo da naslede ove sada momke. Generalno moramo da vodimo računa o našem podmladku. Sve je super kada se osvajaju medalje, ali to mora da prati generacije i ispod seniorskih jer je ipak to cilj i misija krovna kuće vaterpola u Srbiji.

