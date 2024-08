OSVOJILA ZLATO U PARIZU PA ZAPROSILA DEČKA! Scena koja je mnoge ostavila bez teksta - ovo niko nije očekivao, svi su ostali u šoku

Alis Fino (33) na nedavno završenim Olimpijskim igrama u Parizu postavila je novi rekord u stiplčezu. U pitanju je dugoprugaška atletska disciplina i trka koja se bazira na preprekama u vidu preopna i vodenih prepreka i održava se na otvorenom. Po završetku te trke napravila je i potez o kome se priča više nego o samoj pobedi.

Postavila je novi rekord, osvojila zlatnu medalju i onda je prišla svom dečku i zaprosila ga pred svima. Da, dobro ste pročitali. Ona je bila ta koja je kleknula na kolena i pitala ga da uđu u brak. On je rekao "da" i onda je krenulo veliko slavlje. Počeli su da se grle, da se ljube, aplauzi su krenuli sa tribina. Veliki momenat za sve njih.

Na snimku koji se već danima širi na društvenim mrežama vidi se kako ona posle trke dolazi do njega i traži njegovu pomoć sa nečim. Deluju i ljudi oko njih zbunjeno, a onda ona sa papira na kom je nalepljen njen broj vadi prsten i pred svima ga prosi. Dirljiv momenat koji je privukao ogromnu pažnju svih prisutnih na stadionu.

Kao što se i očekivalo, odmah je to izazvalo polemiku na društvenim mrežama. Da li devojka treba da zaprosi momka ili je prirodnije da to bude obrnuto? Šta vi kažete na celu ovu situaciju. Pogledajte kako je to izgledalo:

Alice Finot en los 3000 con obstáculos quedó en cuarto puesto, récord de Europa y pidió la mano de su novio... una francesa chingona!#Paris2024 #OlympicGames #LCDLFMX2 #Monterrey #AliceFinot pic.twitter.com/xgMxTMSeR1 — Jose Manuel Flores (@tw_jmf) August 7, 2024

Kurir sport / Mondo

Bonus video:

00:13 Srpski sportisti pevaju Veseli se srpski rode