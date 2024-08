HRVATSKI SELEKTOR SE OGLASIO O FINALU SA SRBIJOM: Otvorili smo vrata raja... Da li je Tucak potcenio Delfine?

Vaterpolo finale na Olimpijskim igrama u Parizu donosi balkanski derbi između Srbije i Hrvatske.

Srbija je ranije danas u polufinalu savladale SAD sa 10:6, da bi Hrvatska u večernjim satima pobedila Mađarsku sa 9:8.

Finale je na programu u 14 sati u nedelju.

Selektor Hrvatske Ivica Tucak po završetku meča je najavio finale.

"Otvorili smo vrata raja, došli smo do ovoga, ja za to živim. Idemo po zlato. Može se dogoditi da ga ne osvojimo, ali ja sam uveren da mi imamo snagu da odemo do kraja. Čestitam i reprezentaciji Srbije, treće uzastopno finale Igara, svaka im čast."

Kurir sport