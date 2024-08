SELEKTOR SRBIJE POSLE OSVAJANJA OI: "Zabranio sam im da čitaju bilo kakve vesti, već da sačuvaju glavu i pokažu koliko vrede"

Vaterpolisti Srbije osvojili su Olimpijske igre u Parizu pošto su u spektakularnom finalu pobedili Hrvatsku rezultatom 13:11!

Posle pobede, novinarima se obratio selektor Srbije, Uroš Stevanović, a tok konferencije mogli ste da pratite uživo na sajtu Kurira.

Na početku svog izlaganja, Stevanović je se osvrnuo na poraze koji nisu uspeli da poremete pouzdanje naših vaterpolista.

- Rekao sam pre turnira da je ovo jedan od najtežih sportova na Olimpijskim igrama. Imate loš dan, ali to je normalna stvar. Porazi nisu promenili naše samopouzdanje, pripremili smo se za četvrtfinale. Pogledajte sada, treće Olimpijske igre zaredom završili smo na četvrtom mestu u grupi, a sa zlatom - prve su reči selektora Stevanovića posle osvajanja Olimpijskih igara.

Zadovoljan je Stevanović kako su njegovi momci igrali odbranu.

- Pobedili smo kao tim. Sa napadom imate pobede, a sa odbranom trofeje. Znali smo da moramo da budemo bolji u odbrani i kako je turnir išao bilo smo bolji. Odbrana ja najbitnija stvar.

foto: Dado Đilas

Novinarima se obratio i kapiten Srbije, Nikola Jakšić:

-Treće zlato zaredom, ovo je bilo najteže, ali mi i najviše znači. Nismo bili veliki favoriti kao pre, uspeli smo da se podignemo nakon poraza. Ponosan sam na saigrače, u poslednje dve i po godine smo imali teške trenutke i poraze. Zasluženo smo osvojili zlato, bili smo najbolji kada je bilo najpotrebnije. Šta još da kažem, osvojili smo Olimpijske igre - rekao je sjajni vaterpolista.

Posle poraza od Australije, naše vaterpoliste je iznenadio najbolji teniser u istoriji, Novak Đoković:

- Osvojili smo zlato, da li treba nešto više da govorim o njegovom motivacionom govoru. Naravno da nam je značilo da vidimo takvu legendu, a to što nam je rekao neka ostane naša tajna - dodao je Jakšić.

foto: Dado Đilas

Osvrnuo se selektor Stevanović i na proslavu nakon današnje pobede.

- Pokušao sam da pobegnem, ali nisu mi dali. Uhvatili su me i rekli da nema šanse. Nisam se mnogo opirao, jači su, previše su jači.

Mladi vaterpolisti su na najbolji mogući način nasledili slavnu generaciju.

- Nastavili smo ono što je prethodna generacija ispunila, sada su trojica trostruki olimpijski šampion, većina ima dve. Četvrta medalja je pred njima, videćemo kako i šta, nadam se da će Jakšić, Mandić i Ranđelović stići i Durenta jer je jedini sa četiri zlata.

foto: Dado Đilas

Usledile su veoma jake reči našeg selektora...

-Težak momenat, znate svi, ne bih se vraćao na to. Verovali smo i posle poraza u četvrtfinalu u Mađarskoj i Dohi. Bili su nam prekopotrebni ti porazi da bi izgledali kao što smo izgledali na Olimpijskim igrama. Sve njihove strahove, manjak samopouzdanja i vere smo ispravili baš zbog tih poraza. Držali smo to za sebe, zabranio sam im da čitaju bilo kakve vesti, da sačuvaju glavu i da pokažu koliko vrede. Mislim da nema šta nama niko da priča, niti da nam sa strane kreira atmosferu.

Bila je ovo prilika da naši "delfini" dođu do trećeg uzastopnog zlata na Igrama pošto su pokorili planetu i 2016. godine u Riju, pa 2021. u Tokiju, dok su pre toga upravo Hrvati bili olimpijski šampioni 2012.

- Prethodna generacija je ostavila... Dva vezana zlata, nije to bilo toliko opterećenje koliko je bilo to što se dešavalo posle Tokija, ta smena generacija. Na pravom putu smo bili tek u Dohi i kao što sam rekao, ti porazi su nam bili potrebni. Imaćemo šansu da dođemo i do četvrte uzastopne zlatne medalje - završio je naš selektor.

foto: Dado Đilas

Otišli su naši vaterpolisti tiho u Pariz, malo je ko verovao u njih ali su naši Delfini pokazali karakrter i srce šampiona, i po ko zna koji put oduševili celu naciju.

I u tome su uspeli, naši vaterpolisti su osvojili Olimpijske igre, treći put u nizu...

Kurir sport

