KADA MISLIŠ DA SI SAM, MI SMO OVDE, IMA NAS GOMILA! Srbija na OI: Nismo se ovde SKUPILI, mi smo se RAŠIRILI i tek ćemo se ŠIRITI!

Kada misliš da si sam, ti podigni ruku, nek ulice gore, za novi dan! Kada misliš da si sam, mi smo ovde, ima nas gomila!

Stihovi pesme srpske rok grupe Goblini iz Šapca najbolje opisuju ono što smo mogli da gledamo, osetimo i doživimo na Olimpijskim igrama u Parizu! Naš tim otišao je sa velikim ambicijama, željama i očekivanjima. Posle devet medalja u Tokiju verovalo se da će se pomeriti granica, da ćemo ovog puta u Srbiju doneti bar jedno odličje više. Ipak, i laiku, koji sport prati tek toliko da zna ko su Novak Đoković ili Nikola Jokić, bilo je jasno da su ambicije premašile očekivanja već na samom startu.

MALERI I NEUSPESI!

Mnoge stvari nisu išle po planu, deset medalja bio je preveliki zalogaj i da je sve teklo kao po loju, ali, kako to obično biva, kada harmonija nije usklađena dešavaju se i maleri! Meni lično najviše je žao Angeline Topić, devojčice koja je bez medalje ostala isključivo zbog loše sreće... Stigli su je neki crni momenti, verovatno ne nje, ali možda nekih najbližih članova porodice... Kažu, sve se vraća, ovog puta sudbina je bila nemilosrdna, ali, siguran sam da će Angelina sve to naplatiti već za četiri godine u Los Anđelesu! Niko od Topića nije "kamenjem gađao Boga", tako da sam siguran da će Angelina tek doneti sreće!

Ivana Španović nije došla spremna na Olimpijske igre, 3x3 basket nije poslao najbolji tim, a pritom, ta ekipa nije bila ni u harmoničnom odnosu... Tu smo ostali bez još dve medalje koje smo videli oko vrata!

Milica Žabić je neko kome bi trebalo da skinemo kapu, kajakaši takođe, ali, hajde da se posvetimo osvojenim medaljama i da, i pored toga što su rezultatski ovo bile jedne od najgorih Igara ikada, pokažemo zbog čega će se Olimpijske igre u Parizu pamtiti kao istorijske!

GOAT NOLE!

Svaka čast Damiru Mikecu i Zorani Arunović, svi smo naučili pravila miks streljaštva isključivo zbog njih, ali najveću radost, sve do košarkaša i vaterpolista, doneo nam je Novak Đoković! Ko je verovao da Nole može do olimpijskog zlata posle katastrofalne sezone bez jednog jedinog trofeja? Znate li razliku između prkosa i inata? Prkos znači suprotstavljanje boljima od sebe, guranje glavom kroz zid u trenucima kada nikakve šanse nemate... A inat... Inat se tera u slučaju Novaka Đokovića!

Niko nije bolji od njega i na njemu je bilo da to i dokaže! Uzeo je reket u ruke i povređen počistio konkurenciju, stigao do zlata koje mu nedostaje i šta mu sada preostaje... Ma, šta ima da nam objašnjava! Preostaje mu da radi ono što želi, a mi ga moramo podržavati u svemu jer je to apsolutno zaslužio!

VI STE MI!

Ne treba nam Nikola Jokić! Svetislav Pešić je senilan! Gde su ti Kalinić, Teodosić i ekipa? Gubimo od Amera 30 razlike u prijateljskoj, šta će biti kada bude ozbiljno?!

Sve su ovo pitanja koja su se postavljala košarkaškoj reprezentaciji Srbije, a na kraju su Joka, Bogdan, Aleksa i ostali svima objasnili poentu Olimpijskih igara! Bože, toliko sam želeo da budem kao oni, a na kraju su oni dokazali da su u stvari kao ja! Emotivni, željni pobeda, da ih boli nepravda, da vole da popiju i, da su na kraju - samo deca zarobljena u telima odraslih ljudi!

Pokradeni smo protiv Amerikanaca, oteli su nam finale, ali nismo krenuli putem vaterpolo reprezentacije Italije i okrenuli leđa u znak protesta zbog suđenja. Čak naprotiv, naši košarkaši odigrali su utakmicu života i u borbi za bronzu demolirali su Nemce (93:83). Na dodeli medalja su dokazali da je sreća stanje uma i da se bronza osvaja! Hvala Vam što postojite i što ste dokazali da ste isti kao i mi, te potvrdili stihove sa početka ovog teksta! "Kada misliš da si sam, mi smo ovde, ima nas gomila!" Vi ste neko zbog koga ćemo zauvek gurati napred!

OD POKOJNIKA DO PUKOVNIKA

Iskreno, radio sam tekstualne prenose utakmica vaterpolo reprezentacije Srbije protiv Španije i Mađarske. I, iskreno, i pored toga što lično poznajem mnoge iz sastava, mislio sam da nam se sprema potop! Zbog sistema, zbog gubljenja pojedinih klubova, zbog mnogo toga što nije funkcionisalo... Zaboravio sam jedno! Pa, ja sam se prvi put u životu napio sa ovim momcima! Oni su uvek imali srce veće od planete Zemlje! Oni su uvek bili jači od nepravde! Oni su bili, i ostali, neko ko te ne razočara čak ni kada od njega više ništa ne očekuješ! Oni su prkosni i oni su dokazali da mogu i protiv, na papiru, boljih! Sećate se stihova sa početka ovog teksta? E, pa, koliko god ostali sami, vaterpolisti su imali jedan drugog! Imali su selektora koji je prošao put od pokojnika do pukovnika! Imali su srce, zajedništvo i "onu stvar" u trenucima kad u njih niko nije verovao! Ko je verovao, taj verovatno laže! Zbog toga su došli do zlata i zbog toga je ovo zlato samo njihovo! A svako ko se u međuvremenu javio, sa koje god pozicije... Samo bi trebalo da čestita svakom od ovih momaka! Na kraju, oni su, naravno, zlato podelili sa narodom! Ma, mi vas možda i ne zaslužujemo, ali hvala vam što ste naši!

SUZE DEVOJKE KOJOJ IME NISMO ZNALI I VELIKA NEPRAVDA

Aleksandra Perišić... Kada su mi rekli da se bori za medalju pitao sam u kom sportu... Verujem da je tako bilo i sa ostatkom Srbije! Na kraju, ona je stigla do srebrne medalje, ali je nije slavila, već je ostala uplakana zbog toga što nije uzela zlato!

Tekvondo je nekako uvek bio sport od kog smo dobili mnogo, a kom nismo dali apsolutno ništa! Tako je i sada! Zbog toga, Aleksandra, ne plači! Donela si nam sreće više nego što to sami sebi možemo da donesemo, a sigurni smo da će u Los Anđelesu biti još bolje!

Pored medalja, ostaje upisana i velika nepravda - od košarkaša koji su pokradeni protiv Amerikanaca, preko Majdova, Kukolja, Cabolova... Zbog Milice Žabić i ostalih naučio sam šta znače ipon, vazari i šido kazna, pa me je i zabolela nepravda prema našim sportistima...

SRBIJA - APSOLUTNI POBEDNIK OLIMPIJSKIH IGARA

Pet medalja - tri zlatne, po jedna srebrna i bronzana... Za nekog ko je najavljivao deset odličja, možda i preterano optimistično, sve ovo deluje kao ozbiljan poraz! Za državu u kojoj su podele ogromne, u kojoj se održavaju protesti i kontraprotesti, u kojoj se na mnogim mestima ne zna ko pije, a ko plaća... Pojavile su se košarkaška i vaterpolo reprezentacija, kao i Novak Đoković koji je svima bio motiv za nešto više! Pojavila se sloga iz koje su se srušili i rivali koji su na papiru delovali daleko jači! Pojavio se tim koji je doneo prekoret kao vaterpolisti u grupi ili košarkaši protiv Australije... Pojavio se neko ko je dao zvezdu vodilju kako dalje! Dakle, Srbija je apsolutni pobednik Olimpijskih igara, ali ne po broju medalja, sistemu ili tako nečemu... Daleko od toga... Srbija je apsolutni pobednik Olimpijskih igara jer je pokazala da negovanjem pravih vrednosti u moru skandala možeš srušiti svakog protivnika, pa i da te pokradu i da ga ne srušiš, opet ćeš biti bolji od njega (kao košarkaši). Neka nam ovo bude dovoljan znak i motiv za budućnost i za život... Sve se može kad se Srbi slože!

Srđan Žika Todorović je u maestralnoj ulozi Duška Krtole (Duleta Pacova) u seriji "Vratiće se rode" jednom prilikom rekao:

- Nismo se ovde skupili! Nemamo mi šta da se skupljamo, mi smo se ovde raširili, a tek ćemo se širiti i širiti!

Iii...

Kada misliš da si sam, ti podigni ruku, nek ulice gore, za novi dan! Kada misliš da si sam, mi smo ovde, ima nas gomila!

Do Los Anđelesa 2028. godine! Živela Srbija!

Kurir sport / Žarko Sokić

