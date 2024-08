"DA GA JAKŠIĆ NIJE DAO, PRIČALI BISMO DA NE UMEJU DA PLIVAJU" Legendarni Igor Milanović: U Parizu smo osetili BOŽJI DODIR

Više desetina hiljada navijača pozdravilo je svoje heroje, sportiste koji su osvojili medalje na Olimpijskim igrama u Parizu.

Zlatni teniser Novak Đoković, strelci Zorana Arunović, Damir Mikec i vaterpolisti, srebrna Aleksandra Perišić i bronzani košarkaši popeli su se na čuveni balkon Starog dvora.

foto: Screenshot

Gosti jutarnjeg programa su pričali o sveukupnom uspehu srpskih sportista na OI, a oni su bili Goran Karadžić, bivši košarakaš, Milan Rašević, novinar i Igor Milanović, slavni vaterpolista.

Milanović je pričao o uspehu vaterpolista:

- Moj utisak je da su traljavo počeli, pa da su onda svaku narednu utakmicu bili sve bolji. Velika snaga je trebala da se posle poraza vratimo, velika sigurnost, samopouzdanje. Grke smo prošli na neki božiji dodir, pomoć, a onda, neverovatno, finale i polufinale bez toliko dramaturgije. Protiv Hrvata su dominirali i obezdbedili da se poslednjih minuta ni ne igra vaterpolo, i Hrvati su odustali. Ovo je sigurno veliki uspeh i motivacija za dalji rad - započeo je Milanović.

foto: Kurir televizija

Iako je bio dvostruki olimpijski šampion kaže da mu je jedina žal što kao igrač nikad nije bio na balkonu.

- Bio sam 2002. kao član uprave u Savezu, ali nas su nekad džipovima vozili po Stradunu u Dubrovniku. Zavidim ovim momcima jer ova energija koju ti daju naši ljudi na dočeku je nešto nesvakidašnje.

Karadžić je ocenio sportski kadar u Srbiji, mlade sportiste kojima neće biti lak zadatak da održe uspehe prethodnih generacija:

- Rezultati pokazuju da imamo blistavu budućnost. Posle ovakvih rezultata, istog trenutka dobijate nove klince koji uskaču u vodu, koji idu na terene, to me najviše i raduje. To je klasika koja se javlja posle sjajnih rezultata, niko tamo nije bio iz čudnog razloga, svi smo došli i gledali naše najbolje sportiste. Toliko je dobra energija u svim sportovima da će klinci odmah dolaziti na terene. Jako je bitno, a to je država i prepoznala, mnogo se ulaže u sport. Današnja deca prave 50-ak hiljada pokreta manje nego što smo mi radili. Država ulaganjima vodi ka tome da ne bude lenjih generacija. To je jedna velika srpska porodica, a bićemo sve bolji i bolji, imamo nove terene, novu priču, a nas kao ljude krasi ta prava pobednička energija.

03:40 U ŠKOLE BI TREBALO DA SE UVEDE PLIVANJE KAO OBAVEZAN ČAS Gosti Kurir televizjie: Ovakav uspeh će motivisati buduće generacije!

Rašević je rekao da je atmosfera veoma bitna na ovakvim takmičenjima, pa je uporedio košarku sa fudbalom što se tiče naše reprezentacije:

- Košarkaši su pokazali koliko je atmosfera važna. Oni su bez Micića i Jokića postali vicešampioni u Manili, a sada joše veći uspeh sa njima dvojicom, na OI, a zna se da smo igrali sa Amerikom u polufinalu, to je kao da smo sa Kinezima igrali ping pong u polufinalu. Posle fudbala je atmosfera uvek takva da kritikujemo, na sve strane se čuje kako imaju dve leve noge, svakako da su vaterpolisti napravili neki kiks, da ga Jakšić nije dao Grcima, da bismo govorili da ne znaju da plivaju, ali je lepo što su nam dali povod da ih hvalimo. Hajde da izvučemo neku pouku iz ovog slavlja, nama bi trebalo u školama da se uvede plivanje kao obavezan čas, iako je to logistički i te kako izazovno.

Kurir.rs

