ODVRATNO JE DA SE NEKO KO JE ROĐEN KAO MUŠKARAC BORI SA ŽENAMA: Legendarni UFC borac digao glas i predložio rešenje!

Olimpijske igre u Parizu bile su snakalozne po mnogo čemu, a jednu od brojnih senku na smisao i poentu sporta bacilo je takmičenje u ženskom boksu.

Protekle dve nedelje napisan je ogroman broj članaka širom sveta o alžirskoj bokserki Iman Helif, koja je na kraju osvojila zlatnu medalju, a koja je prošle godine bila suspendovana sa SP u boksu u Indiji, jer je imala XY hromozome, koji su više karakteristični za muškarce, nego za žene. Iako su mnogi tvrdili da je Iman Helif muškarac, ona je ponosno isticala da je rođena kao žena i da se tako uvek osećala.

Takmičenje transrodnih osoba u borilačkim sportovima kontroverzna tema je o kojoj se već neko vreme intenzivno raspravlja u borilačkim, lekarskim i naučnim krugovima. U svom poslednjem javnom nastupu, legendarni Džordž Sent Pjer uključio se u predmetnu raspravu i jasno istakao da bi svi transrodni sportisti trebalo da se takmiče u posebnim kategorijama, kreiranim specifično za njih, kako bi se osigurala pravednost takmičenja, ali i smanjio rizik od mogućih povreda.

Bivši prvak u velteru i srednjoj kategoriji u UFC Džordž Sent Pjer naglasio je da podržava jednaka prava za sve, ali i podvukao da dopuštanje transrodnim ženama, koje su rođene kao muškarci, da se bore u ženskoj konkurenciju predstavlja opasnost.

- Mislim da je odvratno kada neko rođen kao muškarac promeni pol i onda se takmiči kao žena. Ne bojim da ustanem i to kažem jer volim žene i mislim da ih treba zaštititi, posebno u borilačkim sportovima - rekao je Džordž Sent Pjer gostujući u podkastu "This Past Weekend" i predložio stvaranje novih kategorija:

- Trebalo bi imaju svoju kategoriju, to bi bilo pošteno.

Kanađanin je potom istakao da urođene fiziološke razlike između muškaraca i žena, kao što su gustina kostiju, razvoj mišića i nivo testosterona, stvaraju neujednačeno takmičarsko okruženje. Džordž Sent Pjer ubeđen je da zbog navedenih fizičkih prednosti transrodne osobe mogu naneti ozbiljne povrede ženama.

