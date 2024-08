KAKO JE NOVAK POMOGAO VATERPOLISTIMA DA DOĐU DO ZLATA! Selektor Srbije otkrio detalje TAJNE POSETE: Svi su izašli iz sobe...

Selektor vaterpolo reprzentacije Srbije, Uroš Stevanović, otkrio je kako je najbolji srpski sportista Novak Đoković pomogao da se njegova ekipa podigne nakon šokantnog poraza od Australije.

Nakon slabe partije protiv Japana na startu Olimpijskih igara i katastrofalnog poraza od Australije, ni najveći optimisti nisu verovali da će se srpski vaterpolisti vratiti kući sa zlatom oko vrata.

Posle bolnog poraza u pomoć je pritekao veliki Novak Đoković. Došao je u Olimpijsko selo i održao govor koji je pomogao Delfinima da se podignu iz pepela.

U podkastu "Pod kapicom" selektor Uroš Stevanović otkrio je dosad nepoznate detalje te posete.

"Novak se popeo u sobu stručnog štaba, zvali smo Gerića da dođe kod nas. Rekao sam mu u minuti kakva je sutuacija, on je pravi čovek, mentalno najjači. Šta je on prošao, mi nismo svesni. Kakav čovek, koja je to mentalna snaga, nema jednu pogrešnu reč. Tonalitet, način obraćanja, neverovatno. U rangu Majkl Džordana, Muhameda Alija. Nismo svesni kolika je gromada", kaže Stevanović i dodaje:

"Ovi su iz Olimpijskog komiteta su hteli da ga izvuku, ja sam ih vraćao da budu još malo sa njim. Trebalo je da idemo na zajednički sastanak gde bih ja pričao, ali nema šta da pričaš posle Novaka. Svi su izašli iz sobe, glava gore i osmeh. Ne znam šta su pričali, nisam ni Geriću dao da ide tamo“, otkrio je selektor.

