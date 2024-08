"ZORANA HTELA DA ODUSTANE PRE MEDALJE?!" Šok intervju Damira Mikeca za Kurir televiziju: Otkrio najveću TAJNU turskog "PLAĆENIKA"

Prva zlatna medalja na Olimpijskim igrama u Parizu ove godine stigla je u Srbiju zahvaljujući strelcima Zorani Arunović i Damiru Mikecu. U napetoj borbi protiv turskog tandema, naši strelci su prvi stigli do 16 poena, čime su ostvarili san svakog sportiste – zlatno odličje.

Ovaj uspeh proslavljen je na veličanstvenom dočeku na balkonu Starog dvora, gde se orilo ime našeg zlatnog olimpijca. U razgovoru za emisiju 'Puls Srbije', Damir Mikec je podelio svoje impresije o ovom velikom uspehu.

Mikec je opisao svoja iskustva na Olimpijskim igrama, ističući koliko je želeo da ostane duže i doživi atmosferu olimpijskog sela.

- Kada završite svoj deo posla, a to učinite više nego uspešno, velika je želja ostati i osetiti pravi olimpijski duh. Na streljačkom turniru, koji je bio udaljen 300 kilometara od Pariza, nismo imali priliku da osetimo tu atmosferu. Bilo je kao na našem klasičnom takmičenju, ali sam se radovao što sam mogao da ostanem i bodrim naše sportiste u raznim disciplinama - rekao je Mikec.

Govoreći o trenutku kada su se borili za 16. poen, Mikec je objasnio kako se vrhunski sportisti nose sa pritiskom.

- To su momenti kada vrhunski sportista mora da bude na visini zadatka. U tom trenutku ne smete da osetite pritisak, iako taj poen donosi mnogo. Biti olimpijski pobednik ili vicešampion, oba su ogromni uspesi, ali uvek težite ka vrhu. Ova pobeda sa Zoranom je posebno slatka, jer sam nakon vicešampionskog uspeha u Tokiju konačno uspeo da se popnem na stepenik više - izjavio je Mikec.

Mikec je istakao dugogodišnje prijateljstvo sa turskim strelcem Jusufom Dikecom, koji ga je pozvao da gostuje na nacionalnoj turskoj televiziji nakon meča.

- Naravno da sam pristao da gostujem. Mi se poznajemo još od 2005. godine. Uvek smo se zvali braćom, i svaki naš susret u finalima bio je borba do samog kraja. Ovog puta smo mi izvojevali pobedu. On jeste opušten čovek, čak se drugačije i priprema za finale od svih ostalih sportista. Sedne, zatvori oči i to mu je priprema dok mi svi ostali imamo pištolje i klikćemo. Inače nije toliko neoubičajno da strelci nemaju te zaštitne opreme, posebno strelci starijeg kova. Ali, takav uspeh napraviti, mnogo mi je drago zbog njega jer mu je ipak ovo i prva olimpijska medalja - rekao je Mikec, dodajući da je posebno srećan što je zlato ipak otišlo u Srbiju.

Mikec je istakao koliko mu je drago što je Zorana Arunović uspela da osvoji medalju nakon brojnih razočaranja u prethodnim takmičenjima.

- Ovo je san svakog sportiste, ali Zorani je toliko ta medalja izmicala. Mislim da je pre medalje bila na prekretnici da odustane, ali ova medalja joj je dala novi podstrek i meni i njoj, i sada idemo zajedno ka Los Anđelesu. - rekao je Mikec, dodajući da je podrška svih sportista tokom Olimpijskih igara bila neverovatna.

Mikec je sa posebnim emocijama govorio o podršci svoje porodice, posebno dece, koja su presrećna zbog njegove pobede.

- Deca su u Srbiji i jedva sam čekao da se vratim kako bismo zajedno proslavili ovu medalju. Naravno da su presrećni, znaju da je tata osvojio zlato, i jedva čekaju da vide medalju u vitrini - izjavio je Mikec.

Iako je Mikec već ispunio sve svoje sportske ambicije, motivacija mu ne manjka.

- Zaista sam ispunjen čovek, pogotovo nakon Tokija, gde sam zaokružio celu svoju karijeru. Ali, uvek je tu nova motivacija, i idem u Los Anđeles na moje šeste igre da ponovo predstavljam svoju zemlju - rekao je Mikec za kraj.

