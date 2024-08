ANGELINA TOPIĆ PONOVO STALA NA NOGE: Srbijo, raduj se! Mlada atletičarka posle traume sa OI u Parizu vratila osmeh! (VIDEO)

Angelina Topić, mlada srpska atletičarka, imala je veliki peh na Olimpijskim igrama u Parizu, kada je od borbe za medalju odustala zbog teške povrede.

Srbija je plakala sa Angelinom, kada je bilo jasno da ona zbog loma zgloba, neće moći da se takmiči u finalu skoka uvis. Devojka koja ima samo 19 godina, nadljudskim naporima i sa slomljenim zglobom uspela je da se domogne finala. Ali...

Posle nedelju dana, čini se da je teška povreda iza Angeline Topić. Atletičarka koja će Srbiji u budućnosti donositi medalje i radost obradovala je naciju videom koji je objavila na društvenim mrežama. On pokazuje da Angelina ponovo hoda i da je skinula ortopedsku čizmu sa desne noge.

Angelina Topić je po saznanju teške povrede i odustajanju na Olimpijskim igrama u Parizu napisala:

- Nažalost, to bi bilo to od mog nastupa na ovim Olimpijskim igrama. Snimak je pokazao da je ipak došlo do ozbiljnije povrede, preloma u desnom zglobu, i neće biti moguće da se pojavim u velikom finalu u nedelju. Zaista sam verovala da ću moći da uprkos svemu izađem opet na borilište, dala sam sve da se izborim za njega, ali eto, izgleda da na kraju nije bilo suđeno, ovog puta. Vidimo se uskoro, neću daleko.

Tada je Angelina podelila i fotografiju sa ortopedskim čizmom. Posle nedelju dana, mlada Srpkinja je ponovo na nogama. Čudo. Raduj se, Srbijo!

