NISAM HTELA DA RAZOČARAM TATU... Srebrna heroina ekskluzivno za Kurir: "Toliko sam želela da čujem našu himnu i trčim sa zastavom"

Aleksandra je najpre otkrila više o svojim osećanjima nakon osvajanja srebrne medalje.

- Sanjala sam da je medalja malo zlatnija, ali i srebro je ogromno postignuće. Toliko ljudi pokuša da se kvalifikuje za Olimpijske igre, a još manje njih uspe da osvoji medalju. Stvarno mi je velika čast da sam jedna od njih - rekla je Aleksandra, dodajući da je proces oporavka nakon povrede bio izuzetno težak, ali da ju je motivacija da se vrati na vrhunski nivo održala.

Govoreći o povredi 2019. godine u Austriji koja joj je pretila da završi karijeru, Aleksandra je rekla:

- Sećam se te borbe u Austriji. Pala sam i osetila da mi je koleno preskočilo. Ustala sam i nastavila borbu, iako sam pala još tri-četiri puta. Nisam želela da se predam, vodila sam borbu za ulazak u finale. Na kraju sam morala da odustanem i tada sam počela da plačem, ne zbog bola, već zato što sam morala da predam borbu - rekla je Aleksandra, objašnjavajući kako je povreda meniskusa i ligamenata dovela do operacije i dugotrajnog oporavka.

Na pitanje o tetovaži koja je podseća na njen oporavak, Aleksandra je rekla:

- Tetovaža na desnoj nozi podseća me na sve kroz šta sam prošla. To je deo mog života koji me je obeležio, i jednog dana možda ću imati još jednu tetovažu koja će označavati neku drugu, lepu pobedu - rekla je ona.

Aleksandra je govorila i o tome kako se nosi sa pritiskom koji dolazi sa osvojenom medaljom.

- Plašila sam se kako ću se nositi sa srebrnom medaljom. Bilo je trenutaka kada sam se pitala da li sam dorasla tome. Ali, kada sam osvojila prvu bronzanu medalju 2022. godine, probila sam taj led. Medalja je teška, i figurativno i doslovno, ali sada sam naučila da se nosim sa pritiskom i da uživam u postignuću - rekla je Aleksandra.

Aleksandra se prisetila i trenutka kada su je preplavile emocije nakon finalne borbe u Parizu.

- Kada sam zaplakala posle finala, to je bio trenutak kada mi je pao kamen sa srca. Sve je prošlo, ali ostala je tuga što nisam osvojila zlato. Toliko sam želela da čujem našu himnu i trčim sa zastavom, ali emocije su me preplavile - rekla je Aleksandra.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka za Aleksandru bio je susret sa Novakom Đokovićem na balkonu Starog dvora.

- Kada me je Nole zagrlio i čestitao mi, bila sam toliko srećna i zbunjena. Taj trenutak je bio poseban, jer je Novak pratio moje borbe i to mi je puno značilo - rekla je Aleksandra, dodajući da joj je podrška drugih sportista dala dodatni motiv da nastavi da se bori za zlato.

Aleksandra je otvoreno govorila o životu profesionalnog sportiste i svakodnevnim izazovima.

- Prijatelji su mi uglavnom u sportu, ali imam i bliske prijatelje van sporta. Oni imaju razumevanja za mene, jer znaju koliko je teško biti moj prijatelj. Imam oscilacije u emocijama zbog treninga – ako mi ne ide dobro, postajem nervozna jer se plašim da će to uticati na moj uspeh na takmičenjima - rekla je Aleksandra. Iako ponekad oseća bes, ne iskaljuje ga na drugima, već na sebi, pokušavajući da se kazni dodatnim treninzima ili ograničenjima.

Aleksandra je podelila i delove svog privatnog života, govoreći o tome ko je ona kada nije u centru pažnje.

- Volim muziku, posebno domaće balade, a najdraži mi je Aco Pejović. Obožavam da odmaram i da se opuštam, posebno nakon napornih treninga. Uživam u vremenu provedenom s prijateljima, volim da se ispričam s njima i da napunim baterije za sve što me čeka - rekla je Aleksandra.

Aleksandra se našalila da, iako kao profesionalni sportista mora da vodi računa o ishrani, ima veliku ljubav prema hrani, posebno prema krompiru.

- Volim da jedem, posebno krompir u svim oblicima. To je moja slaba tačka - rekla je kroz smeh, dodajući da iako voli slatko, više je sklona slanim jelima.

Govoreći o podršci porodice, Aleksandra je naglasila koliko joj znači njihova prisutnost.

- Tata je bio na Olimpijadi i uživo gledao moje borbe. Njegova podrška mi je mnogo značila. Uvek sam imala taj osećaj da ih ne želim razočarati, posebno kada je u pitanju moja prva borba - rekla je Aleksandra, dodajući da su roditelji, kao i njena sestra, izuzetno ponosni na njen uspeh.

Aleksandra je otkrila da je pred Olimpijadu odlučila da se distancira od društvenih mreža kako bi se fokusirala na pripreme.

- Ugasila sam Instagram dva meseca pre Olimpijade, jer nisam želela da me ometa šta drugi rade ili kako se pripremaju. Takođe, ugasila sam telefon nedelju dana pre takmičenja, kako bih se potpuno posvetila treninzima i ostala u zoni - rekla je Aleksandra.

