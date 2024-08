OPŠTI HAOS NAKON ŠTO JE ŠUMAHER OTKRIO DA JE GEJ! Oglasila se bivša supruga, tvrdi da je ISKORIŠĆENA! Ralf kaže - LAŽE!

Kora Šumaher, bivša supruga Ralfa Šumahera, poručila je da je bila iznenađena kada je videla priznanje nekadašnjeg partnera.

Podsetimo, čuveni vozač Formule 1 je nedavno otkrio svetu da je homoseksualac, a tada je i predstavio svog dečka.

Ta vest je izazvala puno pažnje širom sveta, a nakon nekog vremena se oglasila i Kora.

"Osećam se iskorišćeno. Kao što gospodin Šumaher ima pravo da izađe iz ormara. Da li je makar na trenutak pomislio na posledice za mene? Oboje samo želimo da imamo mir", rekla je i dodala:

"Kada se izjasnio, bilo je to kao ubod nožem u srce. Nazašlost uvek utiče na okolinu, uključujući i bivšu ženu s kojom ste dobili dete. Danas osećam kao da me u braku iskorišćavao i kao da sam potraćila svoje najbolje godine. Postavljam sebi puno pitanja. Da li je bio iskren prema meni? Ima još nešto važnije, da li me voli? Slepo sam mu verovala i zato je njegova reč bila zakon za mene".

Ralfovi advokati ispričali su drugačiju priču. Magazinu je dostavljeno pismo u kojem se navodi da je Kora znala određene detalje iz života bivšeg muža pre nego što ih je on podelio sa svetom.

Takođe, bivši vozač Formule 1 je putem društvene mreže Instagram poručio da je Kora i te kako bila upoznata sa situacijom.

"Sa svim tim prevratima, želim da naglasim da nam je Kora čestitala u septembru 2023. godine jer je mislila da smo se venčali. Takođe je bila srećna".

Razvod, pa sajt za odrasle

Ralf i Kora su bili u braku od 2001. do 2015. godine, a 2002. su dobili sina Davida.

Kora je prošle godine šokirala javnost odlukom da otvori nalog na sajtu za odrasle "Onli fans".

Za mesečnu pretplatu korisnici koji žele da vide šta Nemica ima da pokaže moraju da izdvoje sumu od 26 dolara .

"Volim svoje telo i zašto ga ne bi pokazivala drugima? Imam 46 godina i još uvek se osećam vrlo ugodno u svojoj koži. Zašto ne bih s javnošću podelila jednu ili dve fotografije u toplesu?", zapitala se ova dama u julu 2023. godine.

Uprkos razdvojenosti, odnos Kore i Ralfa danas je vrlo blizak. Kora, koja je televizijsko iskustvo sticala u nekoliko rijalitija, ponovo uživa punim plućima.

"Leti provodim puno vremena na bazenu, uživam u miru i tišini i mogu svesnije da percipiram svoju dušu i svoje telo i dam više prostora svojim ličnim potrebama. Za mene to takođe uključuje mogućnost slobodnog kretanja od materijala...", poručila je Kora Šumaher.

Međutim, ubrzo nakon odluke da započne "karijeru" na sajtu za odrasle, pojavila se informacija da je sin David odlučio da prekine kontakte sa njom.

