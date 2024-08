MMA ŠAMPION IZGUBIO ŽIVCE, PA ULETEO U PUBLIKU DA BIJE NAVIJAČA! Obezbeđenje hitno reagovalo, provokator PRETRNUO OD STRAHA! VIDEO

Pravi haos izbio je u Las Vegasu gde se održavao turnir u greplingu, verovatno najveći na svetu. Pobednik u svakoj težinskoj kategoriji dobija po milion dolara, a kako je grepling osnova MMA mnogi poznati MMA borci su stigli da gledaju mečeve. Među njima je bio i Merab Dvališvili iz Gruzije koji je potpuno izgubio živce!

Bio je Dvališvili odmah pored kaveza i neko iz publike mu je stalno dobacivao i vređao ga. Brzo je to dosadilo Gruzijcu koji nije želeo to da trpi, pa je ekspresno preskočio zaštitne ograde. Probalo je obezbeđenje da ga zaustavi, ali on se brzo našao pored navijača koji mu je dobacivao. Jedna navijačica koja je sedela blizu odmah je pobegla u strahu od toga šta bi se moglo desiti.

Preplašeni navijač je gledao u Dvališvilija, a onda je poznati MMA borac rešio da ga još više uplaši. Uvhatio ga je za kosu, a onda mu nešto dobacio i pogledao u njega. Na kraju je otišao nazad na svoje mesto bez većih incidenata. Pogledajte tu situaciju:

U MMA karijeri on ima 17 pobeda i četiri poraza, a poslednji put je poražen 2018. godine. Sada je naređao deset pobeda i savladao je redom Hosea Alda, Petra Jana, Hendrija Sejuda i uskoro će braniti titulu protiv Šona O'Malija u kategoriji do 61 kilograma.

Kurir sport / Mondo

BONUS VIDEO:

01:53 Boks meč u Bugarskoj počeo uz Kebinu pesmu