DVA OLIMPIJSKA ŠAMPIONA DOČEKALA EVROPSKE PRVAKE! Prijem u Sportskom savezu Srbije za savate reprezetnaciju posle žetve medalja

Juniorski reprezentativci Srbije u Savateu vratila se sa Evropskog prvenstva koje je održano u Bugarskoj sa 3 zlatne, 2 srebrne i 4 bronzane medalje, što im je obezbedilo drugo mesto u ekipnom plasmanu.

Povodom ovog velikog uspeha predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek i generalni sekretar Goran Marinković pozvali su takmičare i predstavnike Savate saveza Srbije: David Pil, član Savate boks kluba "Ruma" iz Rume, osvajač zlatne medalje u kategoriji +85kg, Damir Pirić, član Savate kluba "Vojvodina" iz Novog Sada, osvajač zlatne medalje u kategoriji do 85kg, trener reprezentacije Srbije u asaut savateu Miroslav Odžić iz Novog Sada i selektor Miodrag Rakić iz Rume.

Ovom sastanku prisustvovao je i zlatni olimpijac Damir Mikec, potpredsednik Upravnog odbora Sportskog saveza Srbije. Treću zlatnu medalju za našu zemlju osvojila je Srbija Simonović u kategoriji do 60kg član SUBS "Avala Tim" iz Beograda, srebrene medalje osvojili su Marko Mijailović do 75kg i Mia Otašević do 70kg članovi SUBS "Pobednik 021" iz Novog Sada, a bronzane medalje osvojili su Jelena Radojčin do 65kg član Savate kluba "Banat" Zrenjanin, Nađa Begojev do 48kg član КBS "Novi Sad" iz Novog Sada, Mihajlo Mandić do 70kg član SUBS "Pobednik 021" iz Novog Sada i Mihajlo Spasić do 52kg član КBS "Arhangel" iz Šimanovaca. Predsednik Štefanek i generalni sekretar Marinković čestitali su takmičarima i rukovodstvu Savate saveza Srbije.

- Na savate takmičenjima zastava Srbije se često viori, tako je bilo i ovoga puta na juniorskom Evropskom prvenstvu. Čestitam svim takmičarima na borbi. Ono što vam od srca želim jeste da nastavite da trenirate, vredno radite i ne odustajete od svojih ciljeva. Verujem da ćemo sjajne borbe ovih sportista tek gledati i biti ponosni na njih. Drago mi je da savate u Srbiji predvode odgovorni ljudi i da će svojim radom kako sa mlađim kategorijama tako i sa seniorima postizati još veće uspehe – Istakao je Štefanek.

Gneralni sekretar SSS Goran Marinković istakao je:

- U svakom sportu ne smemo izostaviti mlađe kategorije, a u radu mora postojati kontinuitet. Sportski savez Srbije biće tu da pruži podršku koliko god bude mogao, kako bi se još dugo radovali uspesima naših sportista.

Kurir.rs