ŠUMAHER SE SA DEČKOM LJUBAKA NA JAHTI: Pojavile se paparaco fotke! U isto vreme njegova bivša žena kipti od besa

Od trenutka kada je pre nekoliko meseci Ralf Šumaher objavio da je homoseksualac i da živi sa svojim novim dečkom, paparaci ne prestaju da ga prate.

Bivši vozač Formule 1 i brat Mihaela Šumahera od tada izaziva veliku pažnju javnosti, a tako je bilo i nedavno kada su se njih dvojica provodili na jednoj jahti.

Ralf je prethodno 14 godina bio u braku sa Kori, sa kojom ima sina Davida. Rastali su se 2015. godine, ali do nedavno niko nije znao da je Ralf u vezi sa muškarcem.

Inače, dečko Etijan je bio njegov menadžer dugi niz godina, čak i dok je bio u braku sa Korom.

Ova činjenica, kao i još neke priče koje su se tih godina pojavljivale, razbesnele su Koru, koja kaže da se oseća iskorišćenom.

"Volela bih da me je Ralf uključio ili me barem pustio da budem deo njegove odluke. To bi bio znak poštovanja. Tokom njegove karijere u F1, bilo je mnogo glasina o njemu. Tražila sam od njega da pojasni da li je istina to što se govori, ali je on to uvek demantovao govoreći mi da sve umišljam i da mi je možda potrebna psihološka pomoć. Danas se osećam iskorišćeno tokom braka. Osećam se kao da sam protraćila svoje najbolje godine. Postavljam sebi mnoga pitanja. Da li je bio iskren prema meni? I postoji nešto još važnije što mi je na umu: da li me je voleo? Slepo sam mu verovala i zato je njegova reč za mene bila zakon" rekla je Kora u jednom intervjuu.

