RIKARDO HTEO DA ZAMENI PERESA: Mislio sam da je moguć prelazak u Red Bul

Vozač ekipe RB Danijel Rikardo rekao je da je mislio da je moguće da zameni Serhija Peresa u Red Bulu do kraja ove sezone u Formuli 1.

Red Bul je krajem jula, na početku letnje pauze u šampionatu, saopštio da će Peres ostati u ekipi iz vozača Maksa Verstapena.

Peres je ranije ove sezone produžio ugovor na dve godine, ali je bio pod velikim pritiskom zbog loših rezultata, pošto je najbolji plasman imao u maju, u trci za Veliku nagradu Emilije Romanje, na kojoj je zauzeo sedmo mesto, a tokom kvalifikacija za četiri trke, takmičenje je završavao u prvom delu.

RB je juniorski tim Red Bula, za koga voze Rikardo i Juki Cunoda. Nije se očekivalo da Cunoda pređe u Red Bul umesto Peresa, ali se spekulisalo da bi Rikardo mogao da zameni meksičkog vozača u poslednjih 10 trka.

"Nisam odbacivao tu mogućnost. Mislio sam da bi nešto moglo da se dogodi, ali nisam to očekivao, niti sam se nadao. Znao sam da bi nešto moglo da se promeni, ali sam mislio: 'Radim ono što radim i ; ako me pozovu - pozovu'. Nisu me pozvali, ali na to sam se psihički pripremio", rekao je Rikardo, preneo je Skaj.

Rikardo nema ugovor sa sledeću sezonu, ali bi želeo da se vrati u Red Bul. Savetnik te ekipe Helmut Marko rekao je da će sledeće sezone mladi Lijam Loson "sigurno" biti u jednom od Red Bulovih ili RB bolida.

To znači da će Peres, Rikardo ili Cunoda ostati bez mesta u ekipi u 2025. godini.

"Imam priliku i to je lepo jer zavisi sve od mene. Da, uvek postoji pritisak od mene i od Red Bulovog sistema, ali znam da ću, ako obavim posao, imati mesto i za nekoga da se trkam", naveo je Rikardo.

Rikardo i Loson su tokom leta testirali ovogodišnji bolid RB.

Loson je rezervni vozač, uprkos tome što se prošle godine dobro pokazao u pet trka kao zamena za Rikarda u Alfa Tauriju, koji se sada zove RB.

Rikardo je rekao da Loson zaslužuje mesto u šampionatu.

"Šta to za mene znači, verovatno je pomalo nepoznato, ali ako budem imao dobre nastupe, naći će negde mesto za mene", dodao je on.

Posle letnje pauze nastavlja se takmičenje u šampionatu Formule 1 trkom za Veliku nagradu Holandije, u nedelju od 15 časova.

