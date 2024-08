"SADA ĆE MAMA MANJE DA SE NERVIRA" Ceo svet plače zbog oproštaja dvojice Srba!

Nije otišao kako je hteo Nikola Karabatić! Na Olimpijskim igrama u Parizu želeo je da se oprosti zlatom ili makar medaljom, ali je na kraju Nemačka u četvrfinalu dobila "trikolore" i ostavila ga bez još jednog odličja.

foto: Marco Wolf / imago sportfotodienst / Profimedia

Danci su uzeli zlato, Nemci srebro, bronza je otišla Špancima, a nekoliko nedelja nakon toga oglasio se i Nikolin mlađi brat Luka. Pivot, inače kapiten PSŽ-a i reprezentacije Francuske sada se na instagramu jako emotivno oprostio od brata. Luka će nastaviti sa karijerom i to makar još dve godine jer ima ugovor sa Pari Sen Žermenom do 2026.

Zajedno su u Pari Sen Žermenu osvojili devet titula, a četiri godine mlađem Luki Karabatiću je duže trebalo da se probije. Dva metra i dva centimetra visoki Luka je u PSŽ stigao 2015. godine, a prvu veliku medalju na velikim takmičenjima je osvojio te 2015. na Svetskom prvenstvu. Ima po dva svetska i evropska zlata, jedno olimpijsko, kao i po olimpijsko i svetsko srebro i po bronzu sa Svetskog i Evropskog prvenstva.

"Brate moj, nije lako pronaći reči. Imam toliko toga da kažem, mnogo smo avantura proživeli zajedno. Kao što si mi često pričao, nisam baš najbolji kada treba da pokažem emocije i da otvorim srce. Hvala ti što si bio stariji brat i što si mi pokazao put. Hvala ti što si izabrao rukomet i što si me vodio sa sobom. Hvala mi što me nikada nisi izostavljao. Čak i kada smo bili mali i kada sam te nervirao. Hvala ti što si me naterao da sanjam, što si mi pokazao da je moguće, što si naterao milione ljudi da sanjaju, što si inspirisao mlade rukometaše, što si upisao svoje ime u istoriju francuskog sporta. Hvala ti što si podelio iskustva, smeh i radost sa prijateljima i saigračima. Hvala ti što si postavio lestvicu visoko, što bi tata rekao. Zaslužuješ da se odmoriš kao ratnik. Uživaj u Žeraldini, Aleku i Nonu. Mogu da budu ponosni na oca poput tebe. Sada će mama manje da se nervira kada gleda utakmice. Ja sam sada izgubio brata na terenu, ali život nudi mnogo više toga lepog za nas siguran sam. Tvoj brat te voli!", napisao je Luka Karabatić.

(Kurir sport/Mondo)