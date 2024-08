NORIS VERUJE DA SADA MOŽE DA SE BORI ZA TITULU: Nisam bio na nivou svetskog šampiona

Vozač Meklarena Lando Noris rekao je da ove sezone nije bio na nivou svetskog šampiona, ali da veruje da može da se bori sa Maksom Verstapenom iz Red Bula za titulu u Formuli 1.

Noris zaostaje 78 bodova za Verstapenom u šampionatu, uoči početka drugog dela sezone, u nedelju u Holandiji.

"I dalje sam veoma zadovoljan kako sezone protiče, ali sam napravio previše grešaka i prosuo previše bodova. Što nije nivo na kome moram da budem ako želim da se borim za titulu i ako želim da budem u borbi protiv vozača kakav je Maks", rekao je Noris, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

U konkurenciji konstruktora Red Bul je prvi sa 42 boda više od Meklarena, a Noris i njegov timski kolega Oskar Pjastri motivisani su da urade sve što mogu da sustignu Verstapena.

"Što se tiče ekipe, naravno da to možemo. A što se tiče konkurencije vozača i dalje je na dohvat ruke, ali radi se o mnogo bodova i protiv Maksa. Želim da budem optmista i kažem da i dalje ima šanse. Znam da je mnogo i da će to biti veoma težak izazov, ali s obzirom da znam da mogu dobro da nastupim kada stvari kliknu, i dalje želim da verujem da je moguće", rekao je Noris.

Britanski vozač naveo je da su ga koštale male greške, posebno na startu trka i u prvom krugovima.

"U prvom delu sezone, nisam nastupao na nivou svetskog šampiona. Jednostavno je tako. Imam vremena, imam mnogo trka. Ali sitnice su me izneverile, a to su stvari koje ne mogu da priuštim. U poslednjih nekoliko trka nisam bio na nivou na kome moram da budem", dodao je on.

Noris je rekao da je zadovoljan nadogradnjom bolida uoči trke na Zandvortu.

"Od Majamija nismo zapravo imali nadogradnju, a mnoge druge ekipe su imale. Imali smo vremena da pokušamo da dobro razumemo stvari. Videli smo da su druge ; ekipe stavljale neke stvari na svoje bolide i nisu funkcionisale, a mi smo to želeli da izbegnemo", rekao je Noris.

Posle letnje pauze nastavlja se takmičenje u šampionatu Formule 1 trkom za Veliku nagradu Holandije, u nedelju od 15 časova.

(Beta)