SPORTSKI SPEKTAKL U SPLITU: Dodelom medalja i svečanom manifestacijom završena sezona Sportskih igara mladih!

Završena je sezona 2024. Plazma Sportskih igara mladih. Sport je definitivno obeležio ovo leto, jer su Igre za dečake i devojčice doživljene kao Olimpijske igre u Parizu.

- Najveća uspomena sa ovih Igara mi je zlatna medalja koju sam osvojio i novi drugari koje sam upoznao. Lepo smo se družili, niko nikoga nije zadirkivao i jedva čekam da ponovo dođem - poručio je sa svečane bine Matija Milojković član ekipe "Atomski mravci" iz Kuršumlije, okupljenim Simovcima na Rivi u Splitu, iz Srbije, Hrvatske, BiH i Slovenije.

foto: Sportske Igre Mladih

Spektakularni vatromet označio je kraj Alta banka Svečane ceremonije zatvaranja 28. sezone Plazma Sportskih igara mladih. Split je od 19. do 24. avgusta bio domaćin velike Alta banka Međunarodne završnice Plazma Sportskih igara mladih. Pobednici državnih finala, njih 824, iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i BiH, zemalja u kojima se Igre održavaju, pet dana su se družili, kupali i takmičili.

U ime organizatora prisutnima se obratio Zdravko Marić predsednik Sportskih igara mladih, Ivica Puljak gradonačelnik Splita i Tonči Glavina, ministar turizma i sporta Republike Hrvatske.

- Ove godine u Igrama smo imali preko 320.000 dece. Novost je to da smo prvi put radili Sloveniju i radujem me kako su Igre tamo primljene. U ostale tri zemlje Hrvatskoj, Srbiji i BiH Igre su sjano prihvaćene u prilog tome govori i broj dece, učesnika u ovoj sezoni. Ono što uvek naglašavam, a to je da se Igre otvorene za svu decu i da su igre besplatne za svako dete i kad pogledate to unazad 28 godina, od kad su Igre osnovane, to je zaista velika stvar - izjavio je Zdravko Marić, predsednik Sportskih igara mladih.

foto: Sportske Igre Mladih

Vlada Republike Srbije i Ministarstvo sporta prepoznali su značaj održavanja Igara. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podržava Igre od njihovog početka realizacije u Srbiji. Na svečanoj ceremoniji zatvaranja učestvovali su i ministri u Vladi Republike Srbije i to Zoran Gajić, ministar sporta, Đorđe Milićević ministar bez portfelja zadužen za dijasporu, Tomislav Žigmanov ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Novica Tončev, ministra bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužen za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština kao i resorni ministri iz zemalja u kojime se Igre održavaju potom Johanes Han, poverenik Evropske komisije za budžet i ljudske resurse kao mnoge druge i ugledne zvanice iz sveta politike, privrede i sporta iz regiona i Evrope.

- Već nekoliko godina pratim Igre i vidima da su deca veoma srećna i da sa velikim entuzijazmom i radošću učestvuju na ovakvim takmičenjima. Ukratko, bravo za sve - rekao je Zoran Gajić, ministar za sport Republike Srbije.

foto: Sportske Igre Mladih

Najveća sportsko-amaterska manifestacija u Evropi, Plazma Sportske igre mladih, sezonu su započele još u februara, a deca i mladi imali imali su priliku da se takmiče sve do jula, ali i da se druže s vršnjacima na sportskim terenima širom Srbije, Hrvatske, Slovenije i BiH. Velike državne završnice u sve četiri zemlje održane su tokom jula meseca, a na Igrama je ove godine učestvovalo 328.870 dece i mladih.

- Sport je najbolji način da okupite mlade ljude. Kroz sport oni grade zajedništvo, prijateljstvo, nauče da podržavaju jedni druge, nauče šta je fer-plej i kako da prihvate sve vrste različitosti - istakao je ministar Đorđe Milićević.

Bogat svečani program upotpunio je koncert sjajne kantautorke Marije Mirković. Himnu igara izvele su devojke, članice Vokalne radionice Bistrik pod dirigentskom palicom Bilje Krstić.

foto: Sportske Igre Mladih

Plazma Sportske igre mladih u Splitu su okupile 824 učesnka državnih prvaka koji se od 19. do 24. avgusta takmičili u deset sportskih disciplina: "Coca- Cola kup" u malom fudbalu, turnir u malom fudbalu, "Millennium Team" basket 3x3, turnir u rukometu, "MIS turnir" u odbojci, tenisu, stonom tenisu, turnir u odbojci na pesku, "Banca Intesa turnir" u šahu, sportskoj igri "Lino između dve vatre" i atletika trka na 60 m.

Atletičari iz Srbije ostvarili su fenomenalne rezultate u trci na 60 m i osvojili osam medalja (2015. devojčice prvo mesto Lana Andričin, 2015. dečaci prvo mesto Lazar Nestorović, treće mesto Vuk Ilić, 2013. devojčice prvo mesto Lola Jordanov, drugo mesto Teodora Laketić, 2013. dečaci prvo mesto Nemanja Stajković, drugo mesto Alen Sejdović, treće mesto Strahinja Krstić).

Ekipa "Srećkovo jato" iz Niša, dečaci rođeni 2013. godine, članovi FK "Filip Filipović" iz Niša, drugu godinu zaredom na najvišem postolju na Međunarodnom takmičenju Sportskih igara mladih u Splitu. Kao prvak Srbije, a u konkurenciji prvaka Hrvatske, BiH i Slovenije, dečaci su se zasluženo okitili zlatnom medaljom. U finalu "Srećkovo jato" pobedilo je Čapljinu sa 7:6.

Na međunarodnom turniru u Splitu u dvorani Gripe je viđen prelep stoni tenis. Dimitrije Nikolić najmlađi takmičar (svi drugari po godinu stariji od njega) svojim talentom i upornošću uspeva da stigne do velikog finala gde ga je čekao najbolji stonoteniser iz Srbije Egri Dominik. Do tog susreta je došlo tako što su svojom sigurnom igrom protiv drugara iz Hrvatske, BiH i Slovenije, pobedama od 3:0 osigurali polufinale. Dimitrije je u dramatičnom meču, pred punom salom uspeo da pobedi 3:2 dečaka iz Slovenije. Dominik je strpljivo u polufinalu savladao takođe drugara iz Slovenije 3:1. Na kraju je usledilo finale Simovaca iz Srbije i pregršt divnih poena u najmlađoj kategoriji i pravo stonotenisko uživanje za sve gledaoce.

foto: Sportske Igre Mladih

"Millennim Team" finale u basketu bilo je neizvesno do samog kraja. Fenomenalni basketaši iz Beograda ekipa "JP u napad" bila je bolja u finalu od ekipe "All Stars" iz Zenice i zasluženo je osvojila zlatnu medalju. U konkurenciji devojčica ekipa "Časne sestre" iz Kruševca plasirala se na treće mesto i osvojila bronzanu medalju.

Šampion Srbije u rukometu, ekipa "Gracije sa Dunava" iz Apatina, u dvorani Gripe u Splitu, igrala je polufinale međunarodnog takmičenja sportskih igara mladih protiv tima Jadran (Slovenija), gde su poražene rezultatom 12:17. U borbi za treće mesto savladale su ekipu iz BiH rezultatom 20:12.

Najvatrenije je bilo takmičenje "Između dve vatre" gde je tradicionalno pobedila ekipa "Atomski mravci" iz Kuršumlije. Oni su u finalu igrali protiv ekipe Koprivnice. U setovima rezultat je bio 2:0 za tim iz Srbije.

foto: Sportske Igre Mladih

Ekipa "Kraljevi iz Kraljeva" izborila je drugo mesto u finalnoj utakmici i osvojila srebrnu medalju. Rukometaši Metaloplastike osvojili su drugo mesto. Danica Marjanović je bila druga u tenisu i osvojila srebrnu medalju. Ekipa FK Novi Pazar osvojila je treće mesto na "Coca - Cola kupu", najmasovnijem turniru u malom fudbalu za mlade u Evropi.

Prvo mesto pripalo je i sjajnoj odbojkaškoj ekipi "Feniks" iz Požarevca. Mladi šahisti iz Srbije pokazali su u Finalu Igara zavidno znanje i talenat za ovu drevni igru. Prvo mesto i zlatne medalje osvojili su Milica Vujičić i Matej Jokić dok su Darja Timofejeva,Velja Nedeljković i Nikola Adamović osvojili sjajne srebrna odličja.

1 / 15 Foto: Sportske Igre Mladih

Kao najveća sportsko-amaterska manifestacija u Evropi, svesni svog uticaja na živote mnoge dece i mladih program svečanog zatvaranja nastavilo se programom "Alta banka All-star Sports day". Podsticanje na zdrav način života, toleranciju, zajedništvo, druženje i ostale dobrobiti koje se usvajaju bavljenjem sportom Plazma Sportske igre mladih obogatiće revijalnim takmičenjima na kojima će profesionalni sportisti, visoki funkcioneri u sportu, ambasadori SIM, sportisti i osobe iz javnog života regiona i Evrope, pokazati da su Igre prilika svima da kroz fer-plej i prijateljstvo doprinesu širenju humanosti, poštovanju različitosti, suzbijanju nasilja i razvoju osećaja zajedništva.

(Kurir sport)