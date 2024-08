SPEKTAKL! Sportske igre mladih okupile milione mališana iz regiona i ostavile bez teksta celu Evropu i svet!

Deca su došla na Igre sa osmehom, uradićemo sve da ostanu srećna - poruka je s kojim su dočekani svi učesnici nove sezone Sportskih igara mladih.

SIM su jedina manifestacija u regionu koja je ušla u program UEFA Fondacija za decu, sa Aleksanderom Čeferinom, predsednikom UEFA i ambasadorom Igara, na čelu. Sve aktivnosti i takmičenja od prve do poslednje instance u potpunosti su besplatni za sve učesnike. Plazma Sportske igre mladih najveća su sportsko-amaterska manifestacija u Evropi, koja je tokom 28 godina postojanja promovišući sport i sportski način života obogatila živote više od 3.088.000 dece i mladih.

Pred prepunom dvoranom Hrvatskog doma u Splitu, uz prigodan program i prisustvo velikog broja zvanica iz sporta, privrede i javnog života regiona i Evrope, u okviru Alta banka svečanog zatvaranja 28. sezone Plazma Sportskih igara mladih, održan je Alta banka All-Star dan sporta, u okviru kojeg je organizovana svečanost proglašenja novih ambasadora SIM, a to su vrhunski sportisti, bivši fudbaleri Aleksandar Kolarov i Šime Vrsaljko.

Novi ambasadori Igara u svom nastupu pred prepunom dvoranom istakli su da im je veliko zadovoljstvo i čast što su izabrani za ambasadore i da su bez razmišljanja prihvatili novu "funkciju".

Iza bivšeg srpskog reprezentativca je blistava karijera, ali se priseća da tokom njegovog odrastanja nisu postojale ovakve manifestacije.

- S obzirom na to da u moje vreme nije bilo tako organizovano, da jeste, sigurno da bih učestvovao u Igrama, ali eto nove generacije imaju tu šansu i nadam se da mi, da kažem novi-stari ambasadori uz Zdravkovu pomoć normalno možemo da im pomognemo i mi ćemo to učiniti. Mislim da je ovo sjajna stvar za njih, mi ćemo se staviti na raspolaganje da sutra neki od njih krenu tim putem, a pre svega, kao što sam rekao na predstavljanju, najbitnije je da budu dobri ljudi, ali sport u svojoj srži ima fej-plej, tako da mislim da je to suština svega - izjavio je Aleksandar Kolarov.

Predsednik Plazma Sportskih Igara mladih Zdravko Marić u svom govoru osvrnuo se i na proteklu sezonu i učesnike Igara, od svog tima do svih ostalih učesnika - dece, koordinatora, učitelja, roditelja.

- Sve u svemu, opet želim da pohvalim svoj tim, ne samo ljude koji su tu u Igrama, taj tim od 50 ljudi koji je stalno tu, nego i sve koordinatore, sve voditelje, sve profesore u Igrama. Kada je takmičenje, tu je više od 3.500 ljudi, tako da njima hvala, svi su izneli veliki deo posla da bismo uspeli terminski ovo sve zatvoriti. Mi zaista i kad biramo ambasadore, isključivo gledamo da imaju i ljudske kvalitete, mi kažemo da to nije baš tako, da se ta titula ne daje tek onako da se da. Drago mi je što su tu i očekujemo od njih puno - izjavio je Marić.

Na svečanoj ceremoniji zatvaranja, uz 824 učesnika međunarodne završnice, učestvovao je Zoran Gajić, ministar sporta Republike Srbije, Tonči Glavina, ministar turizma i sporta Republike Hrvatske, Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za dijasporu, Novica Tončev, ministar bez portfelja, zadužen za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština, Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Matijaž Han, ministar privrede, turizma i sporta Republike Slovenije, Jasna Duraković, ministarka obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine, Johanes Han, poverenik Evropske komisije za budžet i ljudske resurse, Ivica Puljak, gradonačelnik Splita, Arkadij Dvorkovič, predsednik Svetske šahovske organizacije, Marijan Kutić, predsednik Hrvatskog fudbalskog saveza, Ivica Tučak, selektor hrvatske vaterpolo reprezentacije, izuzetni sportisti Tijana Bogdanović, Aleksandar Kolarov, Šime Vrsaljko, Nemanja Vidić, Stipe Pletikosa, Niša Saveljić, Predrag Mijatović, Aitor Karanka, Igor Angelovski, Dejan Tomašević, Valent Sinković, Barbara Matić, Andreja Leški, Aljoša Asanović, Igor Tudor, Igor Štimac, Joško Jeličić, Ivan Perišić, Milan Rapaić, Marko Simeunović, Mehmed Baždarević i mnogi drugi.

Po završetku promocije novih ambasadora organizovana je revijalna utakmica u igri "između dve vatre", uz učešće ambasadora i prijatelja Igara, sportista i osoba iz javnog života regiona i Evrope.

Plazma Sportske igre mladih podržavaju MOK, UEFA, FIDE, FIBA i Evropska komisija. Takođe, Vlada Republike Srbije je pokrovitelj Igara, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić od samog početka podržava razvoj Sportskih igara mladih u Srbiji.

Svet će biti mnogo bolji kada oni odrastu

Predsednika Sportski igara mladih za Srbiju, Marija Mihajlović, imala je poruku za sve:

- Iza nas je osam meseci ozbiljnog rada. Kruna svega je Alta Banka Međunarodna završnica u Splitu. Deca su zadovojlna a to nam je najvažnije. Oni su se od 19. do 24. avgusta kupali, družili i takmičili. Bilo je suza radosnica ali i ovih drugih, naravno, znatno manje. Za nas su svi oni pobednici i osvajači medalja. Od dece, mi odrasli, imamo mnogo toga da naučimo i nadamo se da će ovaj svet biti mnogo bolji kada oni odrastu i budu ovde umesto nas - kaže predsednica SIM Srbija Marija Mihajlović.

Ko je uz koga u igri "između dve vatre"

U ekipi Srbije podršku ekipi Atomski mravci, pobednicima Međunarodnog finala finala u igri "između dve vatre", pridružio se novi ambasador Igara Aleksandar Kolarov, osvajačica srebrne medalje na Olimpisjkim igrama u Parizu Tijana Bogdanović i ministar sporta u Vladi Republike Srbije Zoran Gajić i predsednik FIDE Arkadij Dvorkovič.

Ekipe Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine podržali su Predrag Mijatović, Šime Vrsaljko, Johanes Han, Mehmed Baždarevic, Barbara Matić, Andreja Leški i Aitor Karanka.

Mališan iz Kragujevca pobedio čuvenog asa

Program svečanog zatvaranja završen je revijalnim šahovskim turnirom na kome su šahovska velemajstorica Aleksandra Dimitrijević i velemajstor Zurab Azmaiparašvili, predvođeni Arkadijem Dvorkovičem, predsednikom FIDE, igrali šah na Rivi sa mladim šahistima iz sve četiri zemlje.

Boje Srbije branili su Milica, Velja, Matej, Nikola i Darija, osvajači medalja na Igrama. Da i mali šahisti mogu da pobede velemajstore pokazao je Matej Jokić iz Kragujevca prinudivši u 32 potezu na predaju velemajstora Zuraba Azmaiparašvilija.

