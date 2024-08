DOŠLI SU NAORUŽANI, DRŽALI NAS ZATVORENE 2 NEDELJE! Srbin otvorio dušu o paklu kroz koji je prošao: To mi se u životu nije desilo!

Martin Mačković već dva puta predstavljao je Srbiju na Olimpijskim igrama. Prvi put je to bilo u Tokiju, a drugi u Parizu. Pred Igre u Tokiju Mačković i njegov tadašnji partner Miloš Vasić prošli su kroz pakao zbog pozitivnog testa na koronu.

U intervjuu za Mondo, srpski veslač setio se ovih dana.

- Kao timu Milošu i meni je možda i prijao period dok je trajala korona. Prijalo nam jo da se odlože Olimpijske igre jer mislim da smo 2021. uspeli da se utreniramo i da odemo na veći nivo. Ta godina nam je mnogo pomogla, krenuli smo da radimo sa Nikolom Stojićem i popravili smo se. Imali smo novu snagu, novu energiju, popeli smo se na viši stepen, uzeli smo evropsku medalju, pobedili smo na Svetskom kupu i sve je išlo manje-više savršeno. Sve je išlo savršeno do Olimpijskijih igara što se tiče osećaja u čamcu. Bili smo maksimalno posvećeni, baš je dobro išlo, uživali smo na svakom treningu. Imao sam osećaj kao da sam u snu, da je sve savršeno. Bili smo na završnim pripremama u Atini sa ruskim timom u grčkim timom, oko 12 olimpijskih ekipa. Mi smo tu leteli, od svih ekipa smo bili najbolji, a od tu su bile četiri olimpijske medalje! Iz Grčke je trebalo da letimo u Japan na još dve nedelje priprema i onda počinju Olimpijske igre. Idemo, Tokio je naš - počeo je priču za Mondo Mačković, pa otkrio šta se dalje dešavalo:

foto: Profimedia

- Sve testove smo odradili i pre dolaska u Japan, kada smo sleteli trebalo je da popunimo neke formulare, aplikacije... Poslednji korak je test na koronu. Miloš i ja smo čak se šalili da ako jedan bude pozitivan neka bude i drugi, svakako ne možemo jedan bez drugog. Odradimo taj test i čekamo rezultate. Svi dobiju rezultate, nama ništa! Za tri-četiri sata dolaze neki ljudi i kažu da je MIloš pozitivan! To je možda bio najteži trenutak. U tom trenutku se sve promenilo, na nekih 20 dana pre nastupa. Nismo mogli da verujemo šta se dešava. Ovi Japanci nisu ni komunicirali sa nama, japanska kultura je skroz drugačija nego naša, nema tu ništa preko veze da ti neko razjasni stvari. Svako je u svojoj maloj ulozi i niko ne izlazi iz toga.. Odveli su Miloša u bolnicu, a nas su kao one koji su bili u bliskom kontaktu smestili u karantin. Ceo tim - trener, fizioterapeut, Jovana Arsić i ja. Neki naoružani Japanci su nas odveli u hotel, mi smo otišli u sobu, a Miloš je bio u bolnici. To mi je bilo najteže, ta ogromna promena. Pripreme u Atini savršene, imamo vizuelizaciju kako ćemo da odradimo trku, a završili smo ovde. Ostali smo dve nedelje u karantinu, posle sedam dana smo obezbedili neke rekvizite za trening u hotelu, ali nismo mogli da izlazimo iz sobe.

Zatim je istakao i kako je daleko veće probleme imao Miloš Vasić.

- Miloš je bio u bolnici, njega su mnogo više maltretirali, testirali su ga mnogo puta, dobio je temperaturu... Psihički smo pali, on se držao dobro koliko je mogao, ali to je bio tako veliki udarac za sve nas. Ja mislim da u životu nisam bio zatvoren dve nedelje bez ljudskog kontakta.

foto: OKS

Posle dve nedelje u karantinu jako je težak bio povratak u realnost.

- Sećam se kada smo izašli iz karantina bilo mi je teško da komuniciram sa ljudima. To je bio veliki udarac, ali hvala Bogu na kraju smo dobili zeleno svetlo. Kada smo izašli iz tog karantina on je još morao da se vozi po Tokiju, da ide na razne preglede da vidi da li može da dobije dozvolu da nastupa. U poslednjem trenutku je dobio zeleno svetlo, nekoliko dana smo veslali i na kraju smo završili peti - istakao je Mačković, te je otkrio i kako je izgledao njegov prvi susret sa Vasićem posle pakla kroz koji su prošli:

- Pokušali smo da budemo pozitivni, sačekao me u sobi i odlučili smo da probamo da izvučemo najbolje iz situacije. Nema povratka, tu smo gde smo, mnogo smo radili za to. Uspeli smo da uđemo u finale, borili smo se, ali se zaista osetilo to što kada je bilo najbitnije mi nismo mogli da treniramo i nismo mogli da se držimo svog plana. Na kraju nam je zamalo izmakla medalja.

