"NOSIO TE ĆALAC NA RAMENIMA, HVALA BOGU" Au, ovo je da se naježiš: Emotivna objava Dragutina Topića posle Angelininog zlata!

Srpska skakačica uvis Angelina Topić osvojila je zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu za juniore u Limi, pošto je u finalu jedina uspela da preskoči letvicu na visini od 1.91 metar.

Njen nastup u Limi bio je neizvestan jer je nedavno doživela ozbiljnu povredu tokom kvalifikacija na Olimpijskim igrama u Parizu. Ipak, borbena Srpkinja je za samo četiri nedelje uspela da se oporavi, vrati u pobedničku formu i pokori svet.

Nakon bolnog udarca koji je doživela na Olimpijskim igrama u Parizu, njen otac i trener Dragutin Topić dao je svojoj mezimici jedno moćno obećanje.

"Nosio te "ćalac" kao malu na ramenima do vrtića i škole, to si obožavala, čini mi se da ti ništa veću radost nije pružalo od toga. I sinoć te ćalac uneo u naš stan uz stepenice na drugi sprat, onako laganu kao pero, i opet uz osmeh, za to tate i služe. Obećavam ti, na prvo sledeće pobedničko postolje ću te popeti na ramenima, nećeš na to dugo čekati. Volim te", napisao je tada na društvenim mrežama Topić.

Nakon veličanstvenog podviga koji je napravila u Peruu, ponosni tata se ponovo oglasio na mrežama.

"Nosio te ćalac na ramenima... I danas je. Do pobedničkog postolja. Ne znam šta da napišem, šta da izgovorim, osim Bogu hvala", poručio je emotivni Dragutin Topić.

Kurir sport/J.M.

00:36 Angelina Topić izjava