JEDINI SRBIN KOJI SE BICIKLOM POPEO NA SAM KROV SVETA! Uroš Kojić sedam puta osvojio Himalaje

Osvojiti Himalaje nije tako lako.

Ali za Uroša Kojića koji se na sam krov sveta popeo čak sedam puta je to prava avantura i doživljaj.

On je u ovaj poduhvat otišao, ni manje ni više, nego biciklom. Sada se naša zastava viori na Himalajskom masivu. Ovaj selektor ronilačke reprezentacije Srbije i jedan od glavnih ljudi u svetskoj federaciji detaljno priča o svoji poduhvatima.

Na početku razgovora je otkrio bogatu biografiju:

- Predsednik sam udruženja ronilaca na dah "Aida Srbija", koja je ogranak svetske federacije ronjenja na dah. Takođei član upravnog odnora Aida International tj. svetske federacije. Trenutne aktivnosti vezano za ronjenje na dah su mi da sam jedan od organizatora dva svtska prvnstva koja imamo svake godine u različitim delovima sveta. Bavim se obukom samih ronilaca kao i specificnim obukama Saftey ronioca,takođe sam zaduzen za svako takmicenje koje postoji u svetu kao i doping procedure jer sam doping kontrolor- ispričao je Kojić.

foto: Privatna arhiva

Potom se osvrnuo na svoje akcije: - Najveći poduhvat osim tri puta prelaska "Thorung la Passa" na Annapurni 5416m biciklom svakako moj lični i još uvek aktivni državni rekord u disciplini cwt 76m.Smatram najvećim uspehom zarone preko 80m dubine. Ljubav prema planinarenju apsolutno ne postoji čak šta više veliki sam protivnik samog ekstremnog planimarenja, zato sam sam sve svoje poduhvate vezano za planine isklkučivo radio sa biciklom čiji sam veliki postovalac i obazavalac-priča Kojić i dodaje:

foto: Privatna arhiva

- Osim Himalaja imao sam ture biciklom Beograd -Istanbul,Beograd-Herceg Novi dva puta,Seul-Busan Juzna Korea. Što se tiče prvog i poslednjeg iskustva na Himalajima moram da priznam da kao i manje više sve stvari prvi put su nekako najbolje ili sam ih ja tako doživeo.Intresantno je da se sama infrastruktura pormenila,pa, je samim time i ceo put drugačiji. Moj zaključak posle tri Annapurne je da su sva tri puta bila dregačija svakoga dana,što zbog same konfiguracije što zbog vrenemakih uslova i same ekeie koja je išla. Annapurna je dosta specificna planina tako da imam osećaj kao da sam tri puta bio na sličnoj panini, a ne na istoj. Nisam zavrsio sa Annapurnim ni Nepalom jos biće još tura to je sigruno-najavio je ovaj sportista.

