ZAŠTO LJUDIMA SMETA ČASNI KRST? NOVAK JE LJUDIMA POKAZAO... Sveštenik o velikom skandalu na OI - Ako su stvarno Majdovu tražili...

Videli smo veliki skandal na Olimpijskim igrama u Parizu kada je srpski džudista Nemanja Majdov izgubio u osmini finala od Grka Teodorosa Celisa. On je zbog tri opomene eliminisan sa meča odlukom sudija, a nakon toga se burno oglasio i nekoiliko puta uz čak uvrede i psovke govorio o tom događaju.

Sada se o svemu oglasio otac Oliver Subotić, sveštenik crkve Aleksandra Nevskog u Beogradu, inače bivši džudista i karatista. On se osvrnuo na izjavu Nemanje Majdova o "satanistima" kako je on nazvao pojedine ljude u džudou.

"Zašto ljudima smeta časni krst? Ako je istina ovo sad što je bilo da su Nemanji Majdovu tražili da objasni zašto se prekrstio pre meča... Ako je to istina, pa kako ćeš to drugačije da nazoveš nego satanizam. To što tako nešto osporavaju. Pa ko se boji krsta? Pa samo se đavo boji krsta!", rekao je otac Oliver Subotić u podkastu "MMA Institut".

On je naglasio da njemu kao pravoslavnom hrišćannu i svešteniku ne smeta da se bilo ko moli na svoj način, a pomenuo je i Novaka Đokovića i to što se on prekrstio kada je uzeo zlato, kao i to što je pokazivao krst koji nosi na svim obraćanjima medijima.

"Zašto bi bilo kome smetalo? Pa meni ne smeta da se pripadnik bilo koje druge vere na svoj način pomoli. Svako ima svoje. Zašto bi nekome smetalo da stavi na sebe časni krst, pa to je oznaka mog identiteta. 'Krst je sila i znamenje', što je rekao patrijarh Porfirije kada je čestitao Novaku. Onaj Noletov gest kada se on prekrstio, pa to je dovoljno da ljudima pokaže. Kada ti mladi ljudi vide da se on lepo prekrsti kao čovek on im negde pokazuje primer", rekao je Oliver Subotić.

Kurir sport

