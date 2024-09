ANGELINU RASPLAKAO DEČKO! Aleksa sačekao svoju šampionku na aerodromu i napravio urnebesnu foru! Ona se odmah oglasila!

Maestralna srpska atletičarka Angelina Topić vratila se iz Perua, gde je na Svetskom prvenstvu za juniore osvojila zlatnu medalju u skoku uvis.

Angelina je u ponedeljak kasno uveč sletela na Beogradski aerodrom. Pored čelnika Atletskog saveza Srbije, članova porodice i prijatelja, Angelinu je dočekao i njen dečko Aleksa Tomić.

On je u ruci držao urnebesnu poruku koja je do suza nasmejala svetsku šampionku.

Odštampao je fotografiju slavnog američkog atletičara Noe Lajlsa i njegov čuveni citat:

"Svetski šampioni čega?"

Aludirao je na čuvenu izjavu slavnog atletičara koji je isprozivao NBA košarkaše, koji veruju da su šampioni NBA zapravo šampioni sveta.

"Znate šta me najviše boli? Kad gledam NBA finale i njima stoji ‘svetski šampioni’ na čelu. Svetski šampioni čega? SAD? Da me ne shvatite pogrešno, volim SAD s vremena na vreme, ali to nije čitav svet. Ovo je svet. Ovde se gotovo sve države bore i sijaju, noseći svoje zastave kako bi pokazali koga predstavljaju. U NBA nema zastava", izjavio je svojevremeno Lajls i podigao veliku buru u javnosti "preko bare".

Alesin potez oduševio je Angelinu, koja je odmah na svom Instagram storiju objavila njegovu fotografiju uz emotikon koji plače.

foto: Printscreen

Kurir sport/J.M.

00:34 Angelina Topić