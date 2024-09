ČUDO OD ŽENE! MARIJA PRETRČALA 176 KILOMETARA PO ALPIMA: Teže od ovoga ne postoji... Ljudi, zamislite da trčite 37 sati na planini

Marija Sekulović je prva žena iz Srbije koja je pretrčala ultramaraton na Mon Blanu, najizazovniju planinsku trku u Evropi!

Ona je zauzela deseto mesto u ženskoj kategoriji od 40 do 44 godine, odnosno 62. mesto u ženskom plasmanu. Ujedno, ona je postigla i najbolji državni rezultat među jedanaest finišera koje je Srbija do sada imala na UTMB, pretrčavši najdužu stazu od 176,4 km sa visinskom razlikom od 10.000 m za 37 sati 1 minut i 48 sekundi. To je bolje vreme čak i od naših muških takmičara.

Marija Sekulović je vodič Planinarskog sportskog kluba Pobeda iz Beograda, a njen uspeh je istovremeno i uspeh ženskog sporta i Planinarskog saveza Srbije.

foto: PSK Pobeda

- Prvih stotinu kilometara sam preletela, tako da kažem, bilo je bolje nego što sam očekivala. Kasnije je bilo drugačije, malo sam se mučila, noge su počele da otkazuju. Uspela sam to da prebrodim i na kraju sam sama sebe iznenadila postignutim vremenom. Malo mi je bilo žao jer je moglo i blje na osnovu toga kako sam išla prvih dvadesetak sati. Ali super je i ovako - rekla nam je Maja.

Ultramaraton Mon Blan održava se jednom godišnje od 2003. godine, a ovog puta prijavilo se 2.500 učesnika iz celog sveta. Ne uspevaju svi da završe trku jer postoji vremenski limit, a na dugom putu preko Alpa mnogo je izazova. Prva i najduža staza je upravo ona koju je Marija pretrčala i koja prolazi kroz tri države Francusku, Italiju i Švajcarsku.

foto: JEFF PACHOUD AFP Profimedia

To je kružna pešačka staza iz Šamonija za koju je inače predviđeno višednevno pešačenje. Osim najduže staze, vremenom su uvedene i trke dužine 145, 100 i 57 km. Sve trke se završavaju u Šamoniju.

foto: JEFF PACHOUD AFP Profimedia

Trku od 57 km pretrčao je ove godine takmičar Ivan Tamburić, takođe član PSK Pobeda.

Kurir sport

