"NEKA SE PAMTI"! RK Partizan promovisao tim za novu sezonu - crno-beli spektakl: Vidimo se u Ligi šampiona

Rukometni klub Partizan juče je u poznatom beogradskom restoranu predstavio tim za sezonu 2024-25. U prisustvu velikog broja prijatelja kluba, predstavnika sponzora, novinara, ali i navijača, crno-beli su, uz slogan "Neka se pamti", poručili da u predstojećoj sezoni žele da se bore za sve trofeje na domaćoj rukometnoj sceni.

"Crno-belo veče" otvoreno je emitovanjem spotova "Neka se pamti", a potom se prisutnima obratio gospodin Miljan Žugić, predsednik kluba.

"Drago mi je da smo svi tu zajedno, zbog Partizana. Prošle sezone, kada smo došli, cilj nam je bio stabilnost kluba i da pokušamo da osvojimo bar neki trofej. To smo uspeli, a već ove sezone napadamo sve domaće trofeje, sa željom i ciljem da do 2027. Partizan vidimo u Ligi šampiona. Nismo o ovoj temi do sada iznosili planove, ali zapamtite da smo zacrtali to kao cilj. Ovo crno-belo veče je prilika da se još više ujedinimo, motivišemo i pošaljemo poruku da su naše želje i ambicije najviše moguće. I kao što pesma kaže: "Ljubav je naša sve jača i jača i ona raste iz dana u dan", tako raste i jača naš Upravni odbor. Na današnjoj sednici dobili smo novog potpredsednika, gospodina Zorana Bakija Anđelkovića. Naš tim je sve kvalitetniji. Sve to ne bismo mogli bez podrške države, naših prijatelja i sponzora. Stvaramo preduslove da Partizan i ove, i narednih sezona, napravi iskorak u rezultatskom smislu i ponovo postane klub sa ozbiljnim međunarodnim renomeom, kakav je nekada bio. Počeli smo sa osvajanjem Kupa prošle sezone. Pehar je stigao u Humsku posle više od decenije. Ne želimo tu da stanemo. Hoćemo da se ova era pamti", poručio je predsednik kluba Miljan Žugić, a potom pozvao navijače da 12. septembra podrže crno-bele u utakmici Superkupa u Banjaluci.

Zoran Anđelković je u svom obraćanju izrazio zadovoljstvo što je postao deo kluba i zahvalio se članovima Upravnog odbora na imenovanju.

"Čast mi je što sam postao potpredsednik kluba i zahvaljujem se ljudima koji su me odabrali. Predsednik kluba nam je zadao neke zadatke, a na nama je da pomognemo da se ti zadaci i titule ostvare. U tom smislu ja sam duboko uveren da ćemo uz vašu pomoć u tome uspeti, jer bez vas nema energije. Zajedno sa vama, upravom, igračima i stručnim štabom, zajedno da ostvarimo željene rezultate, a prvi rezultat koji treba da ostvarimo je Banjaluka 12. i 13. septembra. Živeo Partizan"!

foto: RK Partizan

Prisutnima se potom obratio Nedeljko Jovanović, zvanično najbolji igrač u istoriji Rukometnog kluba Partizan, koji je crno-belima poželeo da se vrate na staze stare slave.

"U nekom mom vremenu, a i posle toga kada sam otišao u inostranstvo, Partizan je bio najveći i najznačajniji klub u državi. Posle jednog teškog perioda za klub i 11 godina čekanja na trofej, ova generacija je pokazala određeni talenat, kvalitet, borbenost i želju za pobedama, što je bio značajan početak, nadajmo se, jedne nove uspešne epohe. Ljudi koji su se priključili klubu pokazali su da žele da vrate Partizan na stare staze i stvarno bih voleo da, sa ovim pojačanjima koja su dovedena za predstojeću sezonu, ova ekipa nastavi da niže uspehe i postane prvak države".

Za kraj uvodnog dela večeri, govor je održao Ostoja Mijailović, predsednik JSD Partizan. On je poželeo našem klubu da traje, a navijače pozvao da podrže crno-bele rukometaše, kao što podržavaju Košarkaški klub.

"Jedanaest godina je trebalo da se trofej osvoji. Jako je teško trajati. Vi gubite, dobijate, pobede vas nose napred, porazi vas spuštaju, vi padate, ali morate da ustajete. Pre svega, ovoj ekipi na čelu sa trenerom Ćirkovićem, predsednikom Žugićem, svim ljudima koji su u upravi, Mandiću, Jovanoviću, Bakiju i svima koje poznajem ovde, želim pre svega da traju. Želim da ovaj projekat traje i kakvi god rezultati da budu, morate trajati i uvek nastavljati dalje, jer to je najvažnije u sportu. Meni je u košarkaškom klubu ovo već osma sezona. Bilo je onih jako lepih i uspešnih, bilo je i jako teških, kao što je ova iza nas. Kao predsednik JSD Partizan, želim vam puno sreće i uspešan rad. Imate podršku našeg sportskog društva, na čelu sa celokupnom Upravom i Skupštinom, kao i bratskog košarkaškog kluba Partizan. Obećavam da će ceo košarkaški tim doći na derbi na Banjici, sa celom ekipom i trenerom Željkom Obradovićem", poručio je Mijailović.

Nakon govora gospodina Mijailovića usledilo je predstavljanje igrača, a ovo su imena na koja će Đorđe Ćirković moći da računa u predstojećoj sezoni:

Golmani: Luka Arsenić, Nikola Zorić, Said Heidarirad,

Leva krila: Mladen Šotić, Bojan Madžovski, Đorđe Petrović,

Levi bekovi: Nemanja Obradović, Luka Barjaktarović, Nemanja Peštić, Nikola Zečević,

Srednji bekovi: Veljko Popović, Filip Milošević, Miha Kotar, Radan Kovačević,

Desni bekovi: Nikola Crnoglavac, Nemanja Jović, Uroš Stanković,

Desna krila: Marko Vasić, Lazar Anđelković,

Pivotmeni: Ivan Mićić, Nemanja Ratković, Filip Leovac.

Stručni štab, pored trenera Đorđa Ćirkovića, činiće: pomoćni trener Marko Isaković, trener golmana Mihailo Radosavljević i fizioterapeut Nina Kraljevski.

foto: RK Partizan

Nakon što smo čuli sva imena koja će biti deo crno-belog tabora u predstojećoj sezoni, prisutnima se obratio kapiten Nikola Zečević.

"Osvajanjem Kupa ambicije su se duplirale. Drago mi je da je klub uspeo da zadrži okosnicu ekipe iz prošle sezone, uz momke koji su došli tokom leta i za koje imam samo reči hvale. Pre svega su odlični ljudi, a potom i sjajni saigrači. Od Partizana možete očekivati četiri trofeja ove sezone. Možda to nekome zvuči čudno, ali ekipa je sastavljena da osvaja trofeje i nadamo se da ćemo opet obradovati svoje navijače. Uskoro nas očekuje utakmica Superkupa, odmah borba za trofej, ali mi smo svesni koliko možemo. Igramo za Partizan, najveći klub, i moramo maksimalno ući u svaku utakmicu. Nadam se da će nas u Banjaluci navijači podržati u velikom broju, pa neka sezona počne trofejom i neka nas prate do ostvarenja zajedničkih ciljeva", poručio je kapiten.

Trener Đorđe Ćirković zbog zdravstvenih problema nije prisustvovao promociji.

foto: RK Partizan

MALI BOGDAN SPECIJALNI GOST "CRNO-BELE VEČERI"

Ovo veče bilo je posebno za crno-bele, koji su želeli da i jednom dečaku ostane zauvek u sećanju. Mali Bogdan Maksimović, četvorogodišnjak koji boluje od cerebralne paralize, bio je specijalni gost, zajedno sa svojom porodicom. Tokom cele večeri, gosti su mogli da daju dobrovoljni novčani prilog, a celokupna suma ići će na Bogdanov račun u fondaciji "Pokreni život". Takođe, na samoj promociji tima organizovana je prodaja fotografije na platnu, u vidu humanitarne licitacije. Momenat kada kapiten Nikola Zečević podiže trofej Kupa urađen je na platnu, a fotografija je prodata za 130.000 dinara, koji će biti prosleđeni za Bogdanovo lečenje.

ČLANSKA KARTA

Promocija tima bila je ujedno prilika da Partizan promoviše člansku kartu za sezonu 2024-25. Ona će se prodavati po ceni od 3.000 dinara, a vlasnici će imati besplatan ulaz za sve domaće utakmice crno-belih, u svim takmičenjima. Uz to, na poklon će dobiti zvaničnu majicu kluba.