PARTIZAN U SEZONU ULAZI SA VELIKIM AMBICIJAMA! Ćirković pred početak nove sezone: Zajedništvo je naš štit

Rukometni klub Partizan u novu sezonu ulazi sa deset novih igrača i ambicijama da se u godinama koje dolaze stvori kontinuitet dobrih rezultata, osvajaju trofeji, a da se istovremeno radi na promociji kluba i rukometnog sporta uopšte.

Prvi korak ka tome načinjen je drugog septembra, kada je održana promocija tima, vredna pažnje šire sportske javnosti. Trener Đorđe Ćirković nije bio prisutan zbog zdravstvenih problema, ali u intervjuu za sajt kluba prenosi utiske svojih igrača.

Šef stručnog štaba crno-belih zadovoljan je odrađenim pripremama, kao i organizacijom koja prati tim van terena, a sve sa ciljem da se Partizan vrati tamo gde mu je mesto.

– Stvarno su pomereni standardi u organizacionom smislu. Uprava kluba nam je na taj način dala vetar u leđa ka ostvarenju naših ciljeva. Svi su na trening došli sa fenomenalnim utiscima, ali zanimljivo je da je golman Saed Heidarirad istakao da tako nešto do sada nije doživeo. Reč je o igraču koji je sa Dinamom iz Bukurešta igrao Ligu šampiona i Ligu Evrope i to samo po sebi dosta govori. Klub je napravio događaj na nivou tima koji igra Ligu šampiona i srećni smo što nam je i na taj način ukazano poverenje.

foto: Maje Nastić / RK Partizan

Tokom leta uprava kluba uspela je da sačuva okosnicu tima. Ugovore su produžili Ivan Mićić, Nemanja Obradović, Mladen Šotić, Veljko Popović, Nemanja Jović, Luka Arsenić i kapiten Nikola Zečević. Na Banjicu su stigli golmani Saed Heidarirad i Nikola Zorić, krila Bojan Madžovski, Marko Vasić i Lazar Anđelković, bekovi Nikola Crnoglavac, Miha Kotar i Radan Kovačević, i pivotmeni Nemanja Ratković i Filip Leovac. Pažljivo su selektirana pojačanja, tako da Partizan u predstojećoj sezoni može da računa na iskusne igrače, koji su osvajali trofeje, ali i one mlađe, talentovane momke, koji tek treba da zablistaju u budućnosti.

– Klub je pokazao veliku ozbiljnost u prelaznom roku i mislim da smo sklopili kompetetivan i odličan tim. Na svim pozicijama imamo bar dva kvalitetna igrača i u tom smislu je trenažni proces tokom ovih šest nedelja bio neuporedivo kvalitetniji u odnosu na isti period prošle godine. Potrebno je vreme da bismo integrisali sve te igrače, ali raspored kaže da nam se sve važne stvari dešavaju već u septembru i u tom smislu niko nas neće pitati da li smo imali dovoljno vremena. Jedan novi igrač kad dođe promeni se psihodinamika grupe, a kamo li njih deset. Već za šest dana moramo da izgledamo jako dobro, jer imamo priliku da osvojimo dva trofeja u dva dana. Ja se ponašam i radim kao da su naši ciljevi već ostvareni. Sa takvom energijom i mirnoćom pristupam radu u Partizanu. Saed je svaku sezonu sa Dinamom završio sa trofejem. Iskustvo takvog čoveka će biti ogromna korist za naš tim. Vasić i Ratković takođe imaju iskustvo osvajanja trofeja. Vodili smo računa o tome i ja stvarno ne brinem. Siguran sam da će stvari leći onako kako treba u jednom trenutku – istakao je Ćirković.

Utakmica Super kupa Srbije između Vojvodine i Partizana odigraće se 12. septembra sa početkom u 20:15, u hali ,,Borik” u Banjaluci. Zanimljivo je da će ovaj susret ujedno biti polufinale Svesrpskog Kupa, pa će pobednik duela između srpskih klubova dan kasnije igrati finale turnira sa boljim iz meča Borac – Sloga. Crno-beli ovaj meč čekaju sa punim respektom prema rivalu i željom da sa prvakom države odigraju još jedan uzbudljiv meč.

– Pozdravljam odluku da se Super kup igra u Banjaluci, jer se očekuju pune tribine, što samo po sebi garantuje spektakl. Takmičenje predstavlja jedan meč i jednom pobedom se dolazi do trofeja. Za nas je možda i važnije da to osvojimo, jer imamo deset novih igrača i u sasvim drugačijoj atmosferi bismo nastavili rad, ako se trofej uzme. Na taj način se stiče poverenje između stručnog štaba i igrača, dobija se dodatna energija, raste entuzijazam. Očekujem muški, tenzičan, super taktički meč, u kom će biti potrebna puna koncentracija da bi se pobedio tim kakav je Vojvodina. Rekao bih da su, po pojačanjima koja su doveli, i oni za nijansu jači nego prošle sezone, ali ostaću dosledan svom principu da se ne bavim drugim ekipama. Imam opsesiju koja mi daje fokusiranost na moj tim. Zadovoljan sam kako radimo i oseća se sjajna energija.

Partizan je prethodnu sezonu, sa svim problemima i povredama, završio sa osvojenim trofejem Kupa prof. dr Branislav Pokrajac. Posle 11 dugih godina crno-beli su se našli na pobedničkom postolju, a trener Đorđe Ćirković podvlači da tim nastavlja da raste i ide stepenik po stepenik ka ostvarenju novih ciljeva.

– Partizan je 11 godina bio bez trofeja. Za mene nema ničeg tužnijeg od prisećanja na doba sreće u vreme bede, ako mogu tako da kažem. Osvajanjem Kupa protiv najvećeg budžeta u istoriji srpskog rukometa mi smo napravili jedan podvig, ali ne želimo da budemo ekipa koja je jednom zablistala, već hoćemo da uđemo u kontinuitet osvajanja trofeja. U Srbiji prethodnih deset godina nije bio nijedan drugi tim koji je na početku sezone izrazio ambicije da želi da osvoji titulu. Uvek je samo Vojvodina imala titulu kao jasan cij, svi drugi igraju pa šta bude. Prvi put posle toliko godina se pojavljuje jedan tim koji kaže ,,Želimo da budemo dostojan i ravnopravan rival u borbi za titulu”. To može samo donese višestruku korist srpskom rukometu i daj Bože da sledeće godine imamo četiri kluba koja žele da budu prvaci države.

Za kraj razgovora, Ćirković se dotakao zajedništva koje se oseća u timu i otkrio zašto je nedavno svoje igrače uporedio sa Spartancima.

– Na jednom treningu sam ispričao svojim igračima da su Spartanci u antičko doba bili poznati kao nepobediva vojska, koja ima veliku disciplinu. Kada bi u borbi neko od Spartanaca izgubio kacigu ili oklop za grudi, ne bi mu se dozvoljavala dalja borba. Međutim, kada bi izgubio štit, onda bi izgubio sva građanska prava. Zato što su kaciga i oklop nešto za vašu ličnu zaštitu, dok je štit nešto što brani kolektiv. Naravno, nisam to poređenje napravio bukvalno, već sam želeo da im objasnim da su stvari koje se dešavaju oko terena naš štit. Na promociji se niko nije pojavio da bi imao neku ličnu prezentaciju, već je ceo događaj osmišljen zbog Partizana. To zajedništvo ova grupa koja je bila tu prethodnih godina ima kod sebe, a potrebno je da u to uverimo igrače koji su došli. Da ih ubedimo u snagu i važnost tog zajedništva. To je naš štit, ta želja da Partizan opet bude tamo gde mi mislimo da mu je mesto – zaključio je Ćirković.

