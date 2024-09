FEŠTA U UŽICU U ČAST SREBRNOG PARAOLIMPIJCA: Nebojša i Miloš svečano dočekani u svom gradu!

Paraolimpijca Nebojšu Đurića, osvajača srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu u bacanju kugle, i njegovog trenera Miloša Zarića, svečano su dočekali prijatelji i njihovi najbliži, priredivši im nezaboravni doček.

Nebojša i Miloš su u pratnji trubača došli na igralište u užičkom naselju Pora, gde su sa bakljama dočekani i gromoglasnim aplauzima i ovacijama, a zatim su usledile čestitanja.

- Ovo veče nam je najlepše, došao je dan da našu radost podelimo sa svojim porodicama, sa prijateljima, sa vama. Ovo čekamo deset godina. Naš klub „Pora“ nema samo još ovu olimpijsku medalju. Hvala Bogu što mi je dao priliku da usrećim svoj grad, da svojoj državi donesem bar malo radosti – rekao je Nabojša. Potom se osvrnuo na dešavanja kada mu je oduzeta medelja.

- Bio sam pod jakim utiskom kada su javili da oduzimaju medalju. Nisam bio ni zašta, samo mi je bilo u glavi da mi vrate to što zaslužujem. Zbog toga nisam mogao da bacam disk i to je drugačija disciplina. Ipak, uspeli smo da vratimo medalju i to je na kraju dupla pobeda – rekao je Nebojša.

Trener Mišo Zarić kaže da kada su krenuli iz Srbije na olimpijadu, verovali su da mogu da osvoje bronzu.

- Tamo smo nekako bili otpisani, ali ipak smo sve iznenadili, bacili najbolji rezultat i osvojili srebro – rekao je Miloš.

1 / 10 Foto: Kurir/Z. G.

A to veče, kada im je javljeno da im se oduzima medalja srušila je svu njihovu sreću.

- Slavili smo, a posle nastavili da se radujemo u sobi. Onda mi je zazvonio telefon. Zvao je predsednik Paraolimpijskog komiteta i pita me šta ima, ja mu kažem puna torba srebra. On me pita je li Nebojša tu, je li me sluša i kažem da sluša. „Moram da vam kažem da je medalja oduzeta“, rekao je on. U tom momentu sve je palo u vodu, postalo gorko. A tu noć i sledeću baš smo teško preživljavali, nismo jeli dva dana. Ali Jovana Zrnjević iz Vrnjačke Banje, koja je bila kao menadžer, založila se mnogo i zajedno sa predsednik Paraolimpijskog komiteta i predsednika države i ministra, i vas sviju u Srbiji, uspeli smo da sve prebrodimo – kaže Miloš.

Bili su spremni da idu i na sud u Lozani.

- Nije bilo nikakve greške. Otišao sam na proveru stolice sat vremena pre takmičenja, izmerena je, pravilna dužina,visina, težina, prošla je svu kontrolu i izašla na takmičenje. Ako nešto nije bilo u redu diskvalifikovali bi nas. I tokom takmičenja je sve prošlo kako treba. Mi smo tamo važili za neko osmo mesto, ali kada smo ih iznenadili, tada im je nastao problem. Da smo bili osmi li dvannaesti niko se ne bi žalio. Imali smo 9 argumaneta za sud u Lozani i sigurno bismo dobili. I dalje čekamo odgovor – rekao je trener Miloš.

Za Nebojšu i Miloša u sredu će biti priređen prijem u kabinetu gradonačelnice Užica.

Z.G./ Kurir sport