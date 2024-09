BURA U SRPSKOM RUKOMETU ZBOG GROBARA: Prvenstvo Srbije nije ni počelo, a već ključa! Vojvodina traži košarkaški model

Prvenstvo Srbije za rukometaše počinje u petak utakmicom između Crvene zvezde i Vranja.

Sticajem okolnosti, odnosno žreba, već u prvom kolu se sastaju dva najveća pretendenta za titulu - Vojvodina i Partizan. I upravo je taj meč izazvao buru.

Vojvodina je višestruki uzastopni šampion Srbije, a njihovu dominaciju u Kupu Srbije prošle godine je prekinuo upravo Partizan u sada već čuvenom finalu koje je odlučeno posle sedmeraca.

U međuvremenu su se i crno-beli dobro pojačali, pa prete da prekinu niz novosadskih crveno-belih.

Već u četvrtak će ove dve ekipe u Banjaluci odigrati Superkup za prvi trofej u sezoni. Ta utakmica u hali "Borik" igra se od 20.15 časova.

Prvenstveni duel je zakazan za narednu sredu od 18 časova, ali je upitno mesto odigravanja. Vojvodina tradicionalno dočekuje goste u hali "Slana bara", međutim to ovog puta neće biti moguće. Partizan je tražio 500 karata za "grobare", a pošto je hala u novosadskom naselju Klisa premala, na sastanku Komesara za bezbednost, policije i predstavnika oba kluba, došlo je do zaključka da ta hala ne ispunjava bezbedonosne uslove. Primer za to je bio upravo finalni meč Kupa Srbije, kada je došlo do fizičkog obračuna "grobara" i "firmaša".

Novosadski klub je insistirao da se primeni košarkaški model, odnosno da gostujući navijači ne mogu da prisustvuju derbi utakmicama.

Međutim, direktor Super lige Dejan Milenković naložio je domaćinu da odabere dvoranu koja ispunjava uslove. Po svemu sudeći to bi mogao da bude Spens.

Inače, hala u Banjaluci, gde će u četvrtak biti odigran Superkup, odavno je rasprodata, pa se očekuje više od 4.000 gledalaca.

