ZAŠTO JE VANJA UDOVIČIĆ PROMENIO IME? Slavni vaterpolista se ovako zvao do puberteta

Vanja Udovičić, proslavljeni srpski vaterpolista i dugogodišnji ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije, danas proslavlja 42. rođendan.

Udovičić trenutno obavlja funkciju potpredsednika Evropske konfederacije za vodene sportove (LEN).

Jedan od najtrofejnijih i najuspešnijih sportista u istoriji našeg ekipnog sporta nije rođen sa imenom Vanja.

Slavni sportista rodio se u mešovitom braku oca italijansko-hrvatskog porekla Davora i majke Srpkinje i dobio ime po dedi sa očeve strane Franjo. Ipak, kako su godine u kojima je odrastao bile izuzetno teške i turbulentne, Vanja je od vršnjaka doživljavao šikaniranja i uvrede, te je rešio da promeni ime.

- Kad sam se rodio, 1982. godine, svi smo bili u ljubavi, a od 1989. braća su počela da se mrze. To mi nije jasno, jednako kao i to kako su se Srbija i Crna Gora odvojile, ako su u jednoj istoj porodici dva brata predstavljala različito. Jedan kao Srbin, drugi kao Crnogorac. Objasnite mi tu izopačenost. Zbog svog imena imao sam problema u školi. Zadirkivali su me, bilo je i fizičkih okršaja, posle čega su moji roditelji odlučili da me zaštite od svega. Tako sam na prelasku iz osnovne u srednju školu promenio ime - rekao je svojevremeno Vanja Udovičić.

Sa reprezentacijom je osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama 2004. u Atini i bronzanu na Olimpijskim igrama 2008. u Pekingu. Sa svetskih prvenstava je doneo četiri medalje, dva zlata (2005 i 2009), jedno srebro (2011) i jednu bronzu (2003). Na Evropskim prvenstvima ima tri zlata (2003, 2006, 2012), jedno srebro (2008) i jednu bronzu (2010).

Svetsku ligu je osvajao šest puta, uz po jedno srebro i bronzu. Svetski kup je dva puta osvojio, uz jednu bronzu, a ima i zlato sa Mediteranskih igara.

Proglašen je za najboljeg igrača sveta 2010. godine po izboru FINE i LEN magazina, od Sportskog saveza Srbije je primio "majsku nagradu".

Kurir sport