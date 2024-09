HAOS VEĆ NA STARTU FINALA: Rukometaš Vojvodine namerno pogodio golmana Partizana u glavu i dobio crveni karton

Rukometaši Vojvodine i Partizana, kao šampioni i osvajači Kupa Srbije, igraju u Banjaluci finalni meč Superkupa.

Poslednji dueli dve najbolje srpske ekipe obilovali su tenzijama, poput onog odigranog u finalu Kupa Srbije pre nekoliko meseci u Novom Sadu.

Za razliku od tog meča, kada je došlo do tuče navijača, potom i pražnjenja dela tribine, ovog puta su igrači zakuvali situaciju. Već u četvrtom minutu Vukašin Vorkapić pri rezultatu 4:1 za Partizan zaradio je direktan crveni karton. Rukometaš Vojvodine je dobio priliku da izvede sedmerac. On je loptom pogodio golmana Partizana Saida Heidarirada u glavu, a sudije su procenile da je to bila namera i stoga izključile igrača Vojvodine.

Kurir sport