MAJA OGNJENOVIĆ ODLAZI U PENZIJU: Osećam da je vreme za druge stvari, iako mi je prelepo u odbojci

Srpska odbojkašica Maja Ognjenović najavila je odlazak u penziju u emisiji "360 stepeni" i naglasila da će svoju odluku ispoštovati do kraja.

"Razmišljala sam više puta da završim karijeru. Uvek kada je bila olimpijska godina. Sada sam definitivno sigurna da je predstojeća sezona ujedno i poslednja. Osećam da je vreme za druge stvari, iako mi je prelepo u odbojci. Dala sam sebi rok da u narednim mesecima pripremim projekte kojima planiram da se bavim po završetku karijere", istakla je Maja gostujući na televiziji N1.

foto: Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov

"Imala sam samo osam godina kada sam krenula da treniram odbojku. Bila je to ljubav od prvog treninga i odlaska u školsku salu. Jedina emocija koja me asocira upravo je to... Tako je i ovaj sport postao moj životni poziv. Imala sam sreću da budem u reprezentaciji. Bilo je trnovito i izazovno, ali mi je i drago što sam morala da krčim put. Počevši od kvalifikacija za kvalifikacije, na kojima sam igrala protiv zemalja koje i nisu odbojkaške, do turnira koji su trajali nedeljama. Zoran Terzić je obeležio moju karijeru. Prepoznao me je još u juniorskim danama, a bio je i inicijator da iz Zrenjanina dođem u Crvenu zvezdu. Sarađivali smo 20 godina. Reč je o treneru koji me je praktično naučio svemu. Imao je zapaženu ulogu u vaspitanju i obrazovanju. Upravo sam zbog njega postala ovakav igrač i osoba", zaključila je Ognjenovićeva.

(Kurir sport)