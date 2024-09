Najbolji senior Prvenstva Srbije je Almir Memić (BK Mix) koji je u finalnom meču do 75kg pobedio Danijela Filipovića iz Loznice i to ubedljivim rezultatom 5:0. Za najbolju seniorku na prvenstvu proglašena je naša zlatna Sara Ćirković koja je ostvarila ubedljivu pobedu protiv Kristine Marković u meču do 54kg, takođe nakon jednoglasne odluke.