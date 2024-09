Mesecima sam meta koordinisane kampanje usmerene na diskreditaciju mog rada kao trenera i selektora reprezentacije Srbije, te na ometanje moje sposobnosti da obavljam svoj posao. Napadi su počeli baš na početku priprema RKV, sa jasnim ciljem da me nateraju da podnesem ostavku na funkciju selektora. Izmišljene su priče, izvrću se činjenice i događaji, sve sa ciljem da se uzdrma moj profesionalizam i predanost sportu kojem sam posvetio više od decenije kao trener. Ovi napadi, koji su na trenutak prestali, intenzivirali su se upravo na dan igranja Superkupa, što jasno pokazuje njihovu nameru i cilj. Očekivano, tajming nije slučajan.

Svaki trener, pa tako i ja, koristi gestikulaciju i govor tela tokom utakmica, to je prirodan deo vođenja ekipe na terenu. Izdvajanje mene kao nekoga ko to čini "neprikladno" predstavlja namerno iskrivljavanje stvarnosti i pokušaj da se uruši moj ugled. Za stolom tokom utakmice sedeli su i delegat i kontrolor IHF-a. Kako to da nisam dobio ni žuti karton, a kamoli isključenje, ukoliko je moje ponašanje na utakmici bilo neprimereno? Da sam bilo šta rekao sudijskom paru, u najmanju ruku bih dobio barem žuti karton, a verovatno i strožiju kaznu. Sada, posle naše pobede, ona se stavlja u drugi plan, a izmišljaju se nepostojeći događaji.