Vozač Meklarena Oskar Pjastri rekao je da je zadovoljan fleksibilnim zadnjim krilom na njegovom bolidu, ali da to nije magična stvar koja ekipu čini nepobedivom uoči trke Formule 1 za Veliku nagradu Singapura.

"To je legalno", rekao je Pjastri o krilu novinarima u Singapuru.

"Često i mnogo testiramo i prođemo na testiranjima. To sigurno nije magična karta zbog koje smo konkurentni, ali je legalno. Prolazi sva testiranja, tako da sam prilično zadovoljan", dodao je australijski vozač.

"U sportu pronađete svaki deo performansi koji možete bez kršenja pravila. To je ono što mi radimo i to je ono što morate da uradite kako biste postali šampionski automobil i šampionska ekipa", naveo je Pjastri.

On je rekao da ekipe u formi poput Meklarena, koji je pretekao Red Bul u šampionatu konstruktora posle prošlonedeljnih dobrih rezultata u Bakuu, neizbežno privlače više pažnje.

"Ljudi će preispitivati u želji da znaju zbog čega je tvoj bolid konkurentan i sigurno mislim da to nije lično", dodao je Pjastri.

"U poziciji sam da pobeđujem i to želim da radim, u Bakuu sam pokazao da sam sposoban to da radim. Ali, ako dođe vreme da pomognem Landu u šampionatu, onda ću to sa zadovoljstvom uraditi", rekao je Pjastri.