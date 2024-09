U hali sportskog centra Žarkovo održane su sve finale borbe Prvenstva Srbije za 2024. godinu.

Sport koji posednjih godina od dolaska Nenada Borovčanina na mesto predsednika Saveza beleži sjajne rezultate, još jednom je predstavljen na pravi način.

U juniorskoj i seniorskoj konkurenciji, kod muškaraca i žena, videno je oblje odličnih borbi i već dokazanih,ali i mladih italentovanih boksera.

Privatna arhhiva

Kod Žena su reprezentativke Srbije delovale ubedljivo, iako se bliži kraj veoma naporne sezone.

U kategoriji do 52 kilogrma bez borbe je do titule državne prvakinje stigla Dragana Jovanović. Sara Ćirković bila je ubedijiva u kategorijiod 54, a Anđela Branković u kategoriji do 57 kilograma.

Natalija Šadrina je bez problema slavila u finalu kategorije do 60 kilograma, a bitku u kategoriji do 63 kilograma dobila je Jelena Janićijević. Ona je odlukom sudija 3:2 dobila Kristinu Kaluhovu.

Milena Matović blistala je u kategoriji do 70 kilograma, posle Aleksandre Krstić u polufinalu, u finalu je bila ubedljiva u duelu sa Anastasijom Lukajić.

Privatna Arhiva

Nikolina Gajić je prvakinja države u kategoriji do 75 kilograma.

Kod muškaraca se na državnom prvenstvu, za razliku od žena, nije pojavila većina onih najboljih, ali je bilo i reprezentativaca Srbije i dobrih borbi.

U najlakšim kategorijama titule su pripale Luki Mihajloviću (do 57 kg), Veljku Gligoriću (do 60 kilograma i Nazifu Sejdiju (do 63,5 kilograma

Filip Džida iznenadio je sjajnim nastupom protiv Džejlana Toskića za titulu u kategoriji do 67 kilograma, Igor Rogić bio siguran u kategoriji do 71, a Almir Memié do 75 kilograma.

Privatna arhhiva

Ahmed Mavrić izborio se za zlato u kategoriji do 80 kilograma. Marko Pižurica do 86 kilograma, a u kategroiji do 92 kilograma slavio je Lazar Lazarević, u superteškoj Aleksandar Manić.

U konkurenciji žena na kraju najviše zlatnih medalja odlazi u zvornički Obilić, a na listu klubova koji imaju šampionku države se, zahvajaujuéi Mileni Matović, dopisao I Železnik. U konkurenciju muškaraca je, sa dva zlata najuspešniji subotički Spartak.

Bokserski savez Srbije i ovaj šampionat je organizovao veoma dobro, uz podršku beogradske opštine Čukarica čiji je odbornik za sport Đorđe Bulić, začajno doprineo da u hali SC Žarkovo uslovi za boksere budu na nivou koji prvenstvo države i zaslužuje.

Privatna Arhiva

Kurir sport / Pink.rs

Kurir PREDSEDNIK VUČIĆ UGOSTIO ZLATNE BOKSERE Da se zahvalim za veliku radost koju ste doneli našoj zemlji! Za koji dan i pare na računu