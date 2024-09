Iako deluje da sve ide lagano za mladu Činku, to baš i nije tako. Nije bila ni najtalentovanija, a ni najsposobnija, sve što je postigla, to je isključivo zbog izuzetno velikog i posvećenog rada.

”Mnogo mi znači što me žene treniraju. Mislim da u nekim situacijama mogu bolje da me razumeju nego muški treneri, posebno jer su obe prolazile kroz sve ono kroz šta ja sada prolazim. Izuzetno sam zahvalna i na Slađani i na Branki. Odlični su treneri, dobro se razumemo, ne postoji nijedna prepreka između nas, imam svu slobodu da im se uvek obratim za sve.”

”Mislim da mogu da se nađem na spisku putnika za Mađarsku. Tome se i nadam. Kada sam videla ovaj spisak sada pomislila sam u sebi da možda mogu i do Evropskog da stignem. Ali da bi se to desilo moram da pružim najviše od sebe, čak i preko granica sopstvenih mogućnosti. Verujem da bi to bilo izuzetno iskustvo za mene koje bi mi pomoglo ne samo u seniorskoj karijeri već i u juniorskoj reprezentativnoj selekciji koje ću sada biti deo.”