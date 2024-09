Džudo klub Crvena zvezda, domaćin takmičenja “Zvezdin kup 2024” kao što su i najavili, priredili su pravi festival ovog olimpijskog borilačkog sporta.

Međunarodni turnir okupio je najbolje mlade džudiste iz Srbije, njih 750 iz osam država Evrope u Sportskoj dvorani Šumice u Beogradu.

Ljubitelji džudoa imali su priliku da uživaju u vrhunskom džudou, zanimljivim mečevima mladih boraca na čak pet tatamija.

Podršku mladim takmičarima pružio je predsednik Džudo saveza Srbije, Ivan Todorov, nekada i sam trofejni reprezentativac naše zemlje kao i Zvezdini prvotimci i olimpijci Marica Perišić, Milica Žabić i Strahinja Bunčić.

Stojan Vujko, predsednik Skupštine SD Crvena zvezda i predsednik DŽK Crvena zvezda, svečano je otvorio takmičenje I tom prilikom pozdravio sve učesnike

-Dobro došli na drugi međunarodni Zvezdin kup. Izuzetno mi je drago da vas sve vidim ovde u Šumicama u tolikom broju,750 mladih džudista iz 77 klubova iz osam država. Prateći turnire koji se održavaju svakog vikenda pod pokroviteljstvom Džudo saveza Srbije, slobodno mogu reći da poznajem svakog od vas a neću pogrešiti ako kažem da svi vi zajedno predstavljate budućnost i snagu srpske džudo porodice. Draga deco, čim ste odabrali džudo vi ste već pokazali da ste posvećeni, vredni i radni i da stremite ka najvišim ciljevima zajedno sa vašim trenerima i bezrezervnom podrškom vaših roditelja. Uveren sam da ćete i danas pokazati ne samo vrhunske mečeve i savršenu tehniku, već da je džudo više od sporta, način života u kome kao što i sam Džigoro Kano kaže naš cilj nije da budemo bolji od protivnika već od jučerašnjeg sebe- istakao je Stojan Vujko predsednik Skupštine SD Crvena zvezda i predsednik DŽK Crvena zvezda.

DŽK Crvena Zvezda

Marica Perišić, evropska vicešampionka, Zvezdina uzdanica i trofejna reprezentativka Srbije pozdravila je mlade džudiste.

- Zvezdin kup je za mene jedan mali podsetnik na dane detinjstva kada sam se i ja ovako takmičila, kada sam skupljala iskustva i medalje i ono što je najbitnije nisam odustajala. Svima vama želim sreću i bez povreda i bez obzira izgubili ili pobedili danas, verujte mi i sledeći trening i sledeća šansa da se pokažete i da napredujete -rekla je Marica Perišić, Zvezdina trofejna džudistkinja.

Džudisti Crvene zvezde nastavili su tradiciju i trijumfovali su u generalnom plasmanu sa šest zlatnih, šest srebrnih i 13 bronzanih odličja. Večiti rivali, odlična ekipa Partizana “Zvezdin kup 2024” završila je sa vicešampionskim zvanjem (4-4-13) dok je DŽK Akademik iz Smedereva na trećem mestu sa šest zlatnih, četiri srebrne i dve bronzane medalje.

DŽK Crvena Zvezda Džudo



Osvajači medalja

Stariji poletarci do 25kg: 1. Minja Tepšić (Okami), 2. Sergej Nikolić (Džudoka), 3. Stefan Tešić (Crvena zveda) i Strahinja Gredeljević (Partizan),

do 28kg: 1. Petar Lalić (TSK), 2. Adam Ružanović (Akademik SD), 3. Vojin Urošev (Jedinstvo Kačarevo) i Gvozden Saravija (Partizan), do 31kg: 1. Dušan Babić (Crvena zvezda), 2. Mihajlo Lazarević (ODŽK Beograd), 3. Simon Osećanski (ODŽK Beograd) i Luka Lizbek (Partizan), do 34kg: 1. Damjan Stojanović (Niš), 2. Nikola Kutjevac (Partizan), 3. Despot Lazić (Fajter) i Vukašin Janković (Slavija), do 38kg: 1. Vasilije Šekularac (Crvena zvezda), 2. Stefan Balović (Crvena zvezda), 3. Nemanja Balović (Crvena zvezda) i Nikša Lukač (Čukarički), do 42kg: 1. Novak Kurjakov (Novi Sad đžudo klub), 2. Andrei Gurau (ACS Champions), 3. Miloš Panić (Ipon 10) i Luka Mijailović (Crvena zvezda), do 46kg: 1. Vukašin Simonović (Akademik SD), 2. Lazar Stojiljković (Zemun), 3. Ilija Stamatović (Novi Sad đžudo klub) i Vasilije Mitić (Beogradski), do 50kg: 1. Stefan Ranković (Beogradski), 2. Mihailo Prnjavorac (Slavija), 3. Žika Trumić (Voždovac) i Andrija Mihailović (Hajime), preko 50kg: Ivan Glozik (Jedinstvo Kačarevo), 2. Radan Čigoja (Jedinstvo Kačarevo), 3. Luka Nešković (Partizan) i Marko Dukić (Crvena zvezda).

Starije poletarke do 25kg: 1. Lana Kaličanin (Niš), 2. Nikolija Miletić (Karađorđe), 3. Dunja Dubljević (13. Maj), do 28kg: 1. Tara Kukalj (Akademik SD), 2. Aliz Toth (Spartak), 3. Janja Miladinović (Crvena zvezda) i Elena Trepšić (Niš), do 31kg: 1. Clara Bejan (ACS Champions), 2. Tara Andrejević (Karađorđe), 3. Ema Krivokuća (Partizan) i Anđelija Trajković (Akademik SD), do 34kg: 1. Tamara Virag (Turija), 2. Nia Nedimović (Novi Sad DŽK), 3. Julija Jevremović (Carina) i Nevena Jović (Partizan), do 38kg: 1. Iva Šarović (Crvena zvezda), 2. Nevena Pešić (Turija), 3. Helena Vlačo (Crvena zvezda) i Sara Drljača (Partizan), do 43 kg: Dunja Arsić (Akademik SD), 2. Atina Stanković (Crvena zvezda), 3. Lara Nešović (Žandarmerija) i Milena Bojanić (Cement), preko 43 kg: 1. Mila Stepanović (Akademik SD), 2. Julija Vasiljević (Pravoslavna Nit), 3. Đurđa Manjenčić (Partizan) i Emilija Ilić (Jedinstvo Kačarevo).

Mlađi dečaci, do 30 kg: 1. Pavle Stanković (Akademik SD), 2. Luka Golubović (Ipon 10), 3. Vukašin Bačević (Dinamo) i Danilo Lončarević (Mija&Zorka).

Do 34kg: 1. Uroš Sadiković (Beogradski), 2. Aleksa Trifković (Novi Sad DŽK. 3. Uglješa Kerezović (Bačka) i Dušan Janković (Niš), do 38 kg: 1. Mihajlo Andrić (Novi Sad DŽK), 2. Aleksa Vlačo (Fajter), 3. Viktor Milovanović (Niš) i Plamen Saravija (Partizan), do 42 kg: 1. Boris Sekulić (Karađorđe), 2. Iannis Marina (ACS Champions), 3. Momčilo Draganić (Novi Sad DŽK) I Lazar Gluhalić (Beogradski), do 46 kg: 1. Miljan Veletić (Famos), 2. Dimitrije Dejanović (Akademik SD), 3. Ognjen Živanović (Žandarmerija) i Igor Vidaković (Beogradski), do 50kg: 1. Marko Andrić (Proleter), 2. Matija Pavlović (TKS), 3. Rafael Ursu (ACS Champions) i Uroš Stevanović (Sokobanja), do 55 kg: 1. Aleksandar Petronijević (Partizan), 2. Filip Kačar (ODŽK Beograd), 3. Marko Jovanović (Crvena zvezda) i Nikola Savić (Proleter). do 60kg: 1. Miljan Smiljkić (Žandarmerija), 2. Lazar Nešović (Žandarmerija), 3. Stefan Barać (Džudoka) i Andrija Đurđić (Partizan).

Do 66kg: 1. Luka Duvnjak (TSK), 2. Aleksa Stevanović (Kukolj tim), 3. Jovan Popović (Fajter) i Aleksa Vlajić (Crvena zvezda), preko 66 kg: 1. Luka Ađančić (Rekord), 2. Bogdan Jovanović (Akademik SD), 3. Strahinja Penjišević (Partizan) i Vanja Kovačević (Crvena zvezda).

Mlađe devojčice, do 32kg: 1. Maša Radosavljević (Akademik SD), 2. Darija Perišić (Radnički), 3. Nina Knezović (Beogradski) i Hristina Dimitrijevski (Dinamo), do 36 kg: 1. Ina Čadevski (Novi Sad DŽK), 2. Sara Boljević (Mija&Zorka), 3. Vanessa Rogojan (ACS Champions) i Sofija Gajić (Džudoka), do 40kg: 1. Kasija Mirić (Partizan), 2. Neda Marković (Hajime), 3. Lena Krstičić (Institut za džudo) i Mina Blagojević (Partizan), do 52kg: 1. Emilija Šarović (Crvena zvezda), 2. Lana Jovetić (TSK), 3. Anđelija Milić (Rekord) i Tara Bojanić (Spartak), do 56kg: 1. Damjana Pantić (SU Akademija Ivezić), 2. Lena Pantelić (Fajter), 3. Mia Milosavljević (Turija) i Lucia Ivanić (Crvena zvezda), preko 63kg: 1. Emilija Milovanović (Žandarmerija), 2. Hana Stojanović (TKS), 3. Lenka Prokić (Sensei in) i Dorotea Despot (Slovenija).

Stariji dečaci do 55 kg: 1. Strahinja Manojlović (Crvena zvezda), 2. Filip Šajfar (Crvena zvezda), 3. Luka Mikšin ( Beogradski), 3. Pavle Trifković (Beogradski), do 60 kg: 1. Luka Jovanović (Džudoka), 2. Luka Mačkić (Crvena zvezda), 3. Vukašin Arsić (Džudoka), 3. Konstantin Petronić (Crvena zvezda), do 66 kg: 1. Nenad Petrović (OJK Beograd), 2. Mihajlo Marić (Partizan), 3. Aleksandar Putniković ( Partizan), 3. Ognjen Đokić ( Kinezis Niš), do 73 kg: 1. Uroš Jalić (Cement Beočin), 2. Andrej Anastasov (OJK ), 3. Bogdan Vučković (Žandarmerija), 3. Stefan Lukač (Crvena zvezda), preko 73 kg: 1. Ilija Vuković ( Beogradski), 2. Luka Delević (Vinča), 3. Mateja Timotijević (Carina), 3. Vojin Mudrić (Carina).

Starije devojčice, do 36 kg: 1. Dunja Đorđević (Niš), do 40 kg: 1. Hana Vukmirović (Makikomi), 2. Mia Filipović (Hajduk), 3. Marija Sekulić (Bačka) 3. Nina Nasković (Voždovac), do 44 kg: 1. Divna Milanović (Tamiš), 2. Alessia Micas (CS Fusle security), 3. Ina Stojanov ( Žandarmerija ), 3. Anja Mortvanski (Partizan Kikinda), do 48 kg: 1. Isidora Ilijin ( Slavija ), 2. Teodora Vukasović (Slavija), 3. Sara Krajnjanović ( Bor ), 3. Sara Gajić ( Crvena zvezda), do 52 kg: 1. Teodora Stajčić ( Hajduk) 2. Nevena Rošković (Akademik SD ), 3. Gorana Ilić ( Cement Beočin), 3. Anđela Marinković (OJK Beograd), do 57 kg: 1. Danica Stojanović (Partizan), 2. Lena Stevanović (SO Kobra ), 3. Una Zakonović (Džudoka), 3. Emina Miletić (Brus), do 63 kg: 1. Sara Popović ( 13.maj), 2. Natalija Arsić (Žandarmerija), 3. Branislava Krnjetin ( Turija), 3. Lucia Ivanić (Crvena zvezda), preko 63 kg: 1. Mia Drobnjak (Voždovac ), 2. Iva Pantelić (Fajter), 3. Nikolina Ivanović (Mladost Carina) 3. Helena Paunović (Kučevo).