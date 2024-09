Ekipa RB otpustila je danas vozača Danijela Rikarda, pa će do kraja sezone u Formuli 1 umesto njega nastupati Lijam Loson.Spekulisalo se posle prošlonedeljne trke u Singapuru da će australijski vozač dobiti otkaz u juniorskom timu Red Bula, koji je to danas potvrdio.

On je u objavi na Instagramu nagovestio da napušta taj sport.

"Voleo sam ovaj sport čitavog života. Divlje je i divno, kakvo je to bilo putovanje. Ekipama i pojedincima sa kojima sam radio, hvala. Navijačima koji ponekad vole sport više od mene haha, hvala. Uvek ima uspona i padova, ali je bilo zabavno i ne bih ništa menjao. Do sledeće avanture", naveo je Rikardo.

On je poželeo dobrodošlicu Losonu, za koga je rekao da dobro poznaje ekipu i da se prošle sezone dobro snašao u teškim okolnostima.

"To će biti prirodna tradicija. Sjajno je videti mladog talentovanog vozača iz Red Bula da pravi novi korak. Radujemo se poslu do kraja sezone", dodao je on