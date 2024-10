"Davno je to bilo, nije on bio toliko popularan kao danas. Zvao me jedan čovek iz Osijeka da dođem da se borim u SAD i Kanadu, a tamo sam osvojio sve njihove turnire. Dvaput sam pobedio Čaka Norisa. On je kao mlad išao u vojsku, paralelno je trenirao karate. I kada se vratio iz rata, glumio je u nekim filmovima o Vijetnamu, a u jednom se čak borio s Brua Lijem. I tu je njegova popularnost krenula neverovatnom brzinom. Nije baš da smo se intenzivno družili, ipak je on bio stariji od mene. Ali, svi ti ljudi, Čak Noris, Žan Klod van Dam, Stiven Sigal, ma niko od njih nema pojma o borilačkom sportu, daleko je to od ozbiljnog nivoa", rekao je u jednom razgovoru za hrvatske medije bivši karatista.