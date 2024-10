Sada se navodi da je porodica samo jednom bivšem kolegi dozvoljeno da ga posećuje kada god želi, a to je Felipe Masa. Ovaj 43-godišnji Brazilac je u karijeri vozio za Zauber, Ferari i Vilijams, a u karijeri ima 11 pobeda i 41 podijum. On je 20006. godine iz Zaubera kao mlada nada došao da bude partner Šumaheru i trebalo je da ostane samo jednu sezonu, ali pošto je Šumaher nakon te godine otišao iz tima ostao je u italijanskoj ekipi sve do 2013. godne.