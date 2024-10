– Kasno sam počeo da treniram rukomet, ali sam od prvog dana imao velike snove. Rođen sam u malom gradu, koji je dao nekoliko reprezentativaca i oduvek sam želeo da budem kao oni. Sanjao sam da zaigram za nacionalni tim, da odem u Evropu i igram Ligu šampiona… Trebalo mi je deset godina da sve to ostvarim. Pokušao sam paralelno sa treninzima u Iranu da završim studije, ali mi klub nije dozvoljavao da odlazim na predavanja. Studirao sam sportski menadžment, ali sam na kraju morao da biram između profesionalne karijere i obrazovanja. Roditelji nisu bili baš najsrećniji zbog odluke koju sam doneo. Moj otac je učitelj i želeo je da završim fakultet, ali su vremenom i majka i on prihvatili moj izbor i pružaju mi veliku podršku.

Put do ostvarenja snova bio je pun izazova, ali kako Said ističe, ništa ne dolazi preko noći. U svaki trofej urezani su trud, znoj i posvećenost.

– Zaigrao sam za reprezentaciju Irana do 18 godina, zatim i do 20, a onda sam konačno nastupio za seniorski tim. Sve to mi je pomoglo da dobijem angažman u Evropi i sa 27 godina sam došao u Bukurešt. U Dinamu sam proveo sedam sjajnih godina, osvojio 16 trofeja, a da bismo to ostvarili bilo je potrebno mnogo truda i napora, kako nas igrača i stručnog štaba, tako i svih ljudi koji rade u klubu. U Partizan sam došao sa jasnim ciljem – da postanemo šampioni. Nisam došao tek tako, da malo igram i maštam o uspesima, već da osvojimo titulu. Vidim da svi u klubu to jako žele i rade na tome. Postavili smo visoke ciljeve i ne možemo samo da obećamo da ćemo osvajati trofeje, već moramo konstantno da radimo na sebi.