- Tu nema semafora, ali ima ležeći policajac na kojem se nalazi pešački prelaz. Vozač u traci do mene se zaustavio i pokazao mi da me pušta da pređem ulicu. Kada sam prešla tu traku pogledala sam da li u drugoj ima vozila i skamenila sam se kada sam videla auto u brzini jako blizu mene. Obuzela me je jeza, nisam mogla da se pomerim, ali sam se iz petnih žila trudila da to uradim. Zahvaljujući atletici, gde sam naučila da kada ti je teško i misliš da ne možeš ipak možeš, uspela sam u sekundi da dođem sebi, da se odkamenim i da napravim dva, tri koraka unazad. Sve se izdešavalo mnogo brzo, znala sam i pored toga da će me udariti, da nema vremena da se sklonim na sigurnu udaljenost - počela je priču Natalija, pa u dahu nastavila: