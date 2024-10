Znali su izabranici Đorđa Ćirkovića da ih očekuje teško gostovanje. Pančevci su dosta promenili tim u odnosu na prošlu sezonu, ali su domaće prvenstvo otvorili sa dva trijumfa, u kojima su pokazali veliku borbenost i energiju. Crno-beli su golovima Šotića i Mićića došli do početne prednosti – 0:2, ali je domaćin brzo odgovorio, a potom i preuzeo vođstvo – 4:3. Tokom prvog poluvremena gledali smo brz rukomet i čvrste duele u odbrani. Partizan AdmiralBet je u 17. minutu ponovo došao do plus dva (6:8), ali su Pančevci poravnali rezultat. Veliki broj isključenja dodatno je poremetio crno-bele tokom prvih 30 minuta igre. Igrači Đorđa Ćirkovića na klupu su slati pet puta, naspram dva isključenja za domaći tim. Ni golmanski trio nije imao svoje veče, pa je bilo teško doći do kontri i lakih golova. Minut i po pre kraja prve deonice, trener Partizan AdmiralBet-a zatražio je tajm-aut pri rezultatu 13:13. Nije Dinamo poklekao pred pritiskom crno-belih, a za to je u velikoj meri zaslužan čuvar mreže Kosanović. Ipak, golom Crnoglavca u poslednjim sekundama prvog poluvremena, na pauzu se otišlo uz minimalnu prednost Partizana – 14:15.