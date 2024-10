Novi Beograd je teže nego što se očekivalo stigao do trijumfa, ali treba istaći da trener Živko Gocić ni u ovom meču na raspolaganju nije imao kompletanm sastav. Zbog povrede je izostao prvi golman Frančesko De Mikelis, dok su zbog problema sa kartonima još iz prošle sezone, meč morali da propuste Luka Gladović, Marko Dimitrijević i Dušan Trtović.

Ekipa iz Bukurešta bolje je počela meč, povela je sa 3:0, ali su domaći do kraja prve deonice uspeli da stignu do egala. Sve do poslednje četvrtine rumunski tim pružao je snažan otpor Novobeograđanima, vodila se izjednačena igra, ali su u poslednjih osam minuta Đorđe Vučinić i Dimitrios Skumpakis obezbedili važnu pobedu osvajaču tripke krune iz prošle sezone.