- Sada kada imam malo više vremena kada sam završio karijeru, pa mogu da se bavim drugim stvarima koje volim i koje me ispunjavaju. Mislim da je padel budućnost, to je sport koji je u ekspanziji, vrlo zanimljiv za sve. Može da bude i zanimljiviji od tenisa jer je dinamičniji, može više ljudi da igra, idealno da veće društvo dođe da se okuša i u ovom sportu. Radujem se što Novi Sad dobija mesto gde svi mogu da igraju padel, zato bih voleo da što više ljudi dođe za vikend da gledaju naše najbolje padel igrače i vide na delu kako to izgleda – rekao je Krajinović.