Bivši direktor ekipe Has Ginter Štajner ocenio je da je vozač Meklarena Lando Noris favorit za osvajanje šampionske titule u Formuli 1 i da je u boljoj poziciji od Maksa Verstapena iz Red Bula, koji je prvi u generalnom plasmanu.Verstapen ima 52 boda više od Norisa u šampionatu, ali nije pobedio od juna i trke u Španiji, dok je Noris ostvario dve pobede u poslednje četiri trke.

"Mislim da je Lando u boljoj poziciji, 60:40. Landu je potrebna mala pomoć Ferarija. Ako uspeju da budu između Meklarena i Red Bula, ukrašće nekoliko bodova Red Bulu. Mislim da bi se Landu dopalo da to Ferari uradi", rekao je Štajner, preneo je Skaj.

"Da li je to ispravno? Ne. Da li je pogrešno? Ne. On je opisao šta misli o svom bolidu i iskoristio je reč na J. Mislim da je kazna prestroga i započela je veliku kontroverzu, koja je mogla da se reši mnogo bolje, razgovorom sa vozačima", ocenio je Štajner.

On je krajem prošle godine napustio Has, posle telefonskog razgovora sa vlasnikom Džinom Hasom, a ekipu od tada predvodi Ajao Komacu. Američka ekipa je sedma u šampionatu sa 31 bodom.

"Nisam mogao da vidim kuda ekipa ide, gde je Džin želeo da ide i to me je frustriralo. Pokušavate da pronađete najbolje ljude u motosportu. Ostalih devet ekipa su dobro postavljene, imaju dobre ljude, dobre finansije, sve je na pravom mestu. Morate da budete sa njima, ne možete da radite na drugi način. Naravno, da sam na sve odgovorio sa - da, i dalje bih bio tamo, nesrećan. Otišao sam, ali sam srećan", naveo je on.