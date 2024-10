Marsej ima pravo da se žali na ovu odluku i da traži smanjenje suspenzije, ali ovo praktično znači da je sezona u Ligi šampiona za Spaića gotova. Što se tiče samog Milojevića on će morati da odsustvuje šest do osam nedelja zbog preloma zuba i povreda vilice. On je hitno morao da bude operisan,